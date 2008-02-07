Творожный пирог с брусникой и яблоками

У каждой хозяйки в арсенале должно быть несколько рецептов-выручалочек - например, простых пирогов, которые можно быстро испечь к чаю, когда нагрянули гости. Знаете, есть категория таких гостей: «Мы тут недалеко от вас, минут через 15 заедем!» … Вот тут и нужны «сос-рецепты»… (ну… от «SOS» - спасите и так далее…)

Сегодня хочу предложить вам сочный творожный пирог – его печет моя подруга, как раз когда мы сами внезапно к ним приходим. Знаете, так неожиданно и приятно – пока гости раздеваются, проходят, осваиваются – словом, пока то да се..., пора и чайку гостям предложить. И тут – откушайте, дорогие гости, пирожка, с пылу с жару! Ай да молодец, хозяйка, и когда успела?

В нашем доме пирог называется «ТетиНаташин» . Очень вкусно!

Продукты для пирога нужны простые и доступные, почти всегда они дома есть. Кроме того, он еще красивый и полезный – в начинке много витаминов!

Для теста: Творог – 1 пачка (200 гр.);

Маргарин – 1 пачка (200 гр.);

Сахар – 1 стакан;

Яйца – 2 шт.;

Мука – 2 стакана;

Сода – 1 ч.л. или разрыхлитель – 1 пакетик. Для начинки: Яблоки – 4 шт.;

Брусника или клюква – 1 стакан;

Бисквитные крошки или сухари –1/2 стакана.

Вообще я не люблю делать тесто на соде – это мой бзик. Ну кажется мне, что тесто потом пахнет содой… Но! В этом пироге сода совсем не чувствуется! И сюда я кладу её спокойно. Гасить не надо.

1. Творог нужен самый обычный, не слишком жидкий, не слишком сухой. Средней жирности. Если творог кислый – подойдет тоже (не испортился, а просто кисловатый!).

2. Если вы используете соду, то её надо смешать сразу с творогом. Просто посыпать сверху и перемешать хорошо, если творог кислый – он сразу немного «вспухнет». Если разрыхлитель – потом положим, вместе с мукой.

3. Добавляем растопленный маргарин, сахар, яйца, перемешиваем и всыпаем муку с разрыхлителем (Разрыхлитель – это если без соды! ). Замешиваем мягкое тесто. Тесто от рук отлипает, но раскатать его вряд ли удастся – так и надо, муки лучше не добавлять.

Кладем тесто в миску и отправляем в холодильник, отдыхать – пока делаем начинку.

4. Готовим форму - выстилаем бумагой для выпечки. Я пеку в неразъемной, и кусок бумаги просто приминаю как следует по форме, плотно. Потом за уголки легко будет достать весь пирог. Духовку разогреть до 180 градусов.

5. Яблоки моем, чистим, нарезаем некрупной соломкой. Перемешиваем с брусникой, по вкусу можно добавить сахар. Само тесто довольно сладкое, и мне нравится контраст этого сладкого теста и кислой начинки, поэтому сахара я кладу немного, особенно, если яблоки сладкие. Ну, и если пирог с клюквой – то, конечно, сахар нужен. Я делала с яблоками и грушами - вкусно, но без груш, кажется, вкуснее.

6. Достаем тесто из холодильника и делим на 2 неравные части. БОльшую часть выкладываем в форму и разминаем, формируя донышко и бортики (примерно в 2 пальца высотой). Не волнуйтесь, если слой теста покажется тонким – оно хорошо поднимется при выпечке! На дно насыпаем сухари – чтобы не промокло, когда (и если) яблоки с брусникой дадут сок. (Подруга ничего не посыпает, и у неё не размокает, а я сыплю для подстраховки).

Выкладываем начинку. Начинки должно быть много. Тесто сильно поднимется, а начинка немного осядет. Поэтому смело насыпайте-накладывайте на всю высоту бортиков и даже с небольшой горкой. Пирог начинкой не испортишь – вкуснее будет .

7. Меньшую часть теста разминаем на доске или в ладонях, растягиваем и формируем крышку. Накрываем пирог, и можно даже не защипывать – при выпечке тесто поднимется, и пирог чудесным образом «закроется» сам.

8. Выпекать при 180 градусах минут 50. Ориентируйтесь по верхней корочке - верх пирога должен стать хрустящий, плотный, золотисто-коричневый.

9. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой, а можно съесть так. Парадный вариант – подать к нему несладкие взбитые сливки.