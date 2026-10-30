Простой тыквенный кекс, который точно получится

Завершаем октябрь, конечно же, рецептом с тыквой! Печем вкусный и простой кекс, который идеально подойдет для семейных выходных. Простые ингредиенты и несложный процесс приготовления — а результат точно порадует.

Кекс получается настолько вкусным, что понравится даже тем, кто не любит ярко выраженный вкус тыквы в выпечке.

Ингредиенты:

тыквенное пюре — 250 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

мука — 250 г;

сливочное масло — 40 г;

разрыхлитель — 5 г;

корица — 1 ч. л.;

апельсин — 1 шт.;

мускатный орех — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

ванилин — по вкусу.

Для украшения:

творожный сыр — 100 г;

тыквенные семечки.

Приготовление

1. Приготовьте тесто. В миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения густой пышной массы. Добавьте тыквенное пюре и мягкое сливочное масло. Аккуратно перемешайте лопаткой, стараясь сохранить воздушность массы.

2. Добавьте корицу, ванилин, мускатный орех и цедру одного апельсина. Затем всыпьте муку и разрыхлитель. Тщательно, но аккуратно перемешайте тесто лопаткой движениями в одном направлении. По желанию на этом этапе можно добавить сухофрукты, цукаты или орехи. Мы приготовили классический вариант кекса.

3. Выложите тесто в прямоугольную форму, застеленную пергаментом. Разровняйте поверхность и сделайте по центру небольшую продольную бороздку с помощью лопатки.

4. Поставьте кекс в заранее разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте не менее часа.

5. Проверьте готовность. Проткните кекс деревянной шпажкой: внутри он может оставаться слегка влажным, но на шпажке не должно быть сырого теста.

6. Готовый кекс остудите и сверху нанесите творожный сыр. Вместо него можно использовать любую глазурь или просто посыпать выпечку сахарной пудрой. Украсьте тыквенными семечками.

Кекс получается нежным и в меру сладким, без ярко выраженного вкуса тыквы, но при этом совсем не похожим на обычный кекс. Текстура остается мягкой и слегка влажной, а солоноватый творожный сыр делает вкус еще интереснее.

Идеальный вариант для уютного осеннего выходного!

Приятного аппетита!