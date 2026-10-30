Простой тыквенный кекс, который точно получится
Завершаем октябрь, конечно же, рецептом с тыквой! Печем вкусный и простой кекс, который идеально подойдет для семейных выходных. Простые ингредиенты и несложный процесс приготовления — а результат точно порадует.
Кекс получается настолько вкусным, что понравится даже тем, кто не любит ярко выраженный вкус тыквы в выпечке.
Ингредиенты:
- тыквенное пюре — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г;
- мука — 250 г;
- сливочное масло — 40 г;
- разрыхлитель — 5 г;
- корица — 1 ч. л.;
- апельсин — 1 шт.;
- мускатный орех — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — по вкусу.
Для украшения:
- творожный сыр — 100 г;
- тыквенные семечки.
Приготовление
1. Приготовьте тесто. В миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения густой пышной массы. Добавьте тыквенное пюре и мягкое сливочное масло. Аккуратно перемешайте лопаткой, стараясь сохранить воздушность массы.
2. Добавьте корицу, ванилин, мускатный орех и цедру одного апельсина. Затем всыпьте муку и разрыхлитель. Тщательно, но аккуратно перемешайте тесто лопаткой движениями в одном направлении. По желанию на этом этапе можно добавить сухофрукты, цукаты или орехи. Мы приготовили классический вариант кекса.
3. Выложите тесто в прямоугольную форму, застеленную пергаментом. Разровняйте поверхность и сделайте по центру небольшую продольную бороздку с помощью лопатки.
4. Поставьте кекс в заранее разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте не менее часа.
5. Проверьте готовность. Проткните кекс деревянной шпажкой: внутри он может оставаться слегка влажным, но на шпажке не должно быть сырого теста.
6. Готовый кекс остудите и сверху нанесите творожный сыр. Вместо него можно использовать любую глазурь или просто посыпать выпечку сахарной пудрой. Украсьте тыквенными семечками.
Кекс получается нежным и в меру сладким, без ярко выраженного вкуса тыквы, но при этом совсем не похожим на обычный кекс. Текстура остается мягкой и слегка влажной, а солоноватый творожный сыр делает вкус еще интереснее.
Идеальный вариант для уютного осеннего выходного!
Приятного аппетита!
На любителя кекс, внутри сырой
Нет, не сырой
Вы пробовали испечь? На фото однозначно сырой