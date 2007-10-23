«Цветаевский» яблочный пирог

Знаменитый рецепт яблочного пирога! Нежная, с приятной кислинкой начинка на хрустящем рассыпчатом тесте. Это легко и быстро. Время на подготовку – 15 минут, на выпечку – около 50 минут в обычной духовке, минут 25-30 в микроволновке с комби-режимом.

Тесто: Мука – 1,5 стакана

Сметана – 0,5 стакана

Масло сливочное – 150 гр.

Яйцо – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 пакетик Начинка: Яблоки – 5 крупных

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 стакан

Сметана – 1 стакан

Мука –2 ст. ложки в заливку

1. В муку высыпаем разрыхлитель, кладем яйцо, сметану и растопленное масло или маргарин. Вымешиваем все сразу, вместе.

2. Тесто будет мягкое, и раскатать его скорее всего не получится - поэтому прямо руками распределяем по форме. Делаем невысокие бортики, примерно 1,5 см.

3. Яблоки нужно очистить, нашинковать тонкими ломтиками и более-менее равномерно выложить на тесто. Красоты особой не требуется.

4. Теперь готовим заливку-крем. В сметану положить яйцо, сахар, 2 ст. ложки муки и слегка взбить-взболтать смесь до однородности. Что касается сахара… Ориентируйтесь на вкус яблок и свой собственный, если кислые яблоки – положите 1,5 стакана сахара, не любите сладкое – ну, значит, уменьшайте дозу . Я брала стакан и яблоки кисло-сладкие.

5. Наливаем сверху на яблоки.

Форму можно немного покачать, чтобы заливка хорошо распределилась.

6. Печь в нагретой до 180-200 гр. духовке примерно 50-60 мин. Готовность определять по серединке - она не должна быть жидкой.

Я пекла в микро в режиме «комби» - микроволны (100-180 Вт) + конвекция (220 град.) Это удобно, так как готово будет уже через 25-30 минут.

Приятного аппетита!

P.S. - «А эта шарлотка вкуснее, чем те, предыдущие!» - сказал муж, энергично отрезая себе третий кусочек