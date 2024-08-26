Пирог с яблоками «Три стакана»

Мы совсем упустили из виду, что в нашей подборке выпечки с яблоками нет самого простого и вкусного рецепта, а именно пирога «Три стакана». Этот насыпной пирог под силу даже начинающему кулинару.

Понадобится: яблоки 500-600 г;

мука 1 ст.;

манка 1 ст.;

сахар 1 ст.;

сливочное масло 75-100 г;

разрыхлитель 1 ч.л.

1. Смешать в миске муку, сахар, манку и разрыхлитель.

2. Яблоки натереть на крупной тёрке (шкурку можно оставить или очистить, это на ваше усмотрение). Лучше брать яблоки с кислинкой.

3. Сухую смесь разделить примерно на 3 части, яблоки на 2 части.

4. Дно формы для выпечки смазать маслом и уложить ингредиенты в 5 слоев – тесто-яблоки-тесто-яблоки-тесто.

5. Поверх последнего слоя натереть сливочное масло.

6. Выпекать 35-40 минут при 180°С.

Приятного аппетита!