Пирог с яблоками «Три стакана»
Мы совсем упустили из виду, что в нашей подборке выпечки с яблоками нет самого простого и вкусного рецепта, а именно пирога «Три стакана». Этот насыпной пирог под силу даже начинающему кулинару.
Понадобится:
- яблоки 500-600 г;
- мука 1 ст.;
- манка 1 ст.;
- сахар 1 ст.;
- сливочное масло 75-100 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.
1. Смешать в миске муку, сахар, манку и разрыхлитель.
2. Яблоки натереть на крупной тёрке (шкурку можно оставить или очистить, это на ваше усмотрение). Лучше брать яблоки с кислинкой.
3. Сухую смесь разделить примерно на 3 части, яблоки на 2 части.
4. Дно формы для выпечки смазать маслом и уложить ингредиенты в 5 слоев – тесто-яблоки-тесто-яблоки-тесто.
5. Поверх последнего слоя натереть сливочное масло.
6. Выпекать 35-40 минут при 180°С.
Приятного аппетита!
