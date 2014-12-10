Новогодние рецепты. Печенье с предсказаниями

В советские времена был популярен простой рецепт печенья «Розы»: стебель из сладкой соломки, лепестки из бисквитного теста. «Лепестки» выпекали в духовке и, пока они горячие и гибкие, накручивали на стебелек, формируя бутон или распустившийся цветок. Я попробовала испечь из такого теста «печенье с предсказаниями», по китайской традиции. Результат мне понравился, горячее печенье легко гнется и ему можно придать форму подковы, характерную для такой выпечки. Остывшее печенье хорошо держит форму, края хрустящие и ломкие.

Говорят, что такое печенье приносит счастье и удачу в финансовой сфере! Давайте печь «волшебное печенье», удивим и порадуем родных друзей в новогоднюю ночь! А новогодние пожелания или «предсказания» можно придумать самостоятельно или найти в интернете. С наступающим!

Печенье с предсказаниями

Понадобится (на 15 -18 шт.): Яйца – 4 шт.; Сахар – 120 гр.; Мука – 1 неполный стакан; Масло сливочное – 1 ст.л. (можно без масла); Ванильный сахар– по желанию. ! Стакан 250 мл.

* Яйца слегка взбейте, добавляя сахар в 2-3 приема - так, чтобы появилась легкая пена и весь сахар растворился. Если хотите, добавьте ванильный сахар.

* Муку просейте и добавьте в миску. Перемешайте, влейте растопленное масло и еще раз перемешайте до получения однородного теста. Тесто негустое, пожиже, чем на оладьи.

* Заранее приготовьте полоски бумаги с «предсказаниями» или новогодними пожеланиями. Удобно заворачивать бумажки шириной примерно сантиметр, длиной около 7 сантиметров (или 14 см, тогда сложите пополам), просто распечатайте текст на принтере и разрежьте.

* Подготовьте бумагу для выпечки. На бумаге простым карандашом нарисуйте 2-3 круга диаметром 10-12 см., можно просто обвести крышку или чашку – это шаблон для будущих печений. Можно обойтись без бумаги, если есть противень с хорошим антипригарным покрытием.

Я поэкспериментировала, и вышло, что мне удобнее размазывать тесто прямо на противне, а небольшой неровностью получившегося кружочка можно пренебречь. Попробуйте оба варианта, выбирайте, как больше понравится.

* Духовку разогрейте до 200 градусов. Выкладывайте полную столовую ложку теста, и распределяйте тонким слоем, так чтобы получился круг диаметром 10-11 см. Ровные кружочки получаются, если размазывать тесто из центра круговыми движениями, как бы по раскручивающейся спирали. Тесто легко распределяется-растекается по противню, но за границы круга не вытекает. Если получилось слишком густое тесто, добавьте пару ложек воды.

* Выпекайте в заранее разогретой духовке 4-5 минут. Свернуть надо сразу, пока горячее, иначе потрескаются края! Лопаткой снимите с противня, положите внутрь бумажку с предсказанием, согните печенье пополам, края прижмите, как будто лепите пельмень (сгиб не прижимайте). Получившуюся заготовку нужно перегнуть пополам, прижав к краю чашки/стакана. Немного подержите, чтобы печенье остыло и приняло заданную форму или переложите в маленькую пиалу, рюмку, формочку для кексов, до полного остывания, тогда печенье станет ломким и уже не развернется.

* Важно! Чем быстрее вы свернете печенье, тем ровнее и красивее оно получится. Если горячо, работайте в тонких хлопчатобумажных перчатках. Выпекайте печенье по 1-2-3 штуки, столько, сколько успеваете свернуть. Я пекла по два.

* Если края все же потрескались, можно замаскировать их - обмакнуть краешки в растопленный шоколад и посыпать цветной кондитерской посыпкой. А можно так и оставить, мне кажется, что небольшие трещинки-неровности домашнюю выпечку не портят.

* Сколько штук получилось, я не сосчитала, потому что кроме «предсказательных» печений сделала несколько цветочков, для дочек. Думаю, штук 15-18 получится. Нам понравилось печенье, вышло вкусно и интересно, сделаем такое к Новому году! Попробуйте и вы!

Приятного аппетита!