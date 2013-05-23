Хачапури с сыром на сковороде. Вкусный и простой рецепт домашнего теста на кефире

Пресное, бездрожжевое тесто для хачапури приготовить проще простого, поэтому с него и начнем. Я пользуюсь рецептом, который лет пятнадцать назад привезла из Феодосии. Конечно, пришлось немного его «подогнать» под уральские продукты: мацони заменить кефиром и простоквашей, а домашний имеретинский сыр, молодой, мягкий и несоленый – смесью адыгейского с сулугуни, или с обычным неострым сыром. Очень твердые сыры и в начинке будут твердыми. Можно в пару к адыгейскому взять моцареллу, вкус у неё нейтрально-сливочный, и она легко плавится. Адыгейский очень рекомендую, он дает нежность и сочность начинке.

Пекутся хачапури на тяжелой сковороде, быстро, быстрее, чем в духовке и получаются нежирные, пышные, золотистые с коричневыми пятнышками и чуть присыпанные мукой. Они хороши и сразу после выпечки, и на следующий день будут мягкие и вкусные. Если останутся!

Понадобится Тесто : Мука – 3-4 стакана; Кефир, простокваша – 0,5 литра; Яйцо – 1 шт.; Масло сливочное – 50-60 гр.; Разрыхлитель – 1 полная с горкой ч.л., или сода – ½ ч.л.; Соль – ½ чайной ложки; Начинка : Сыр адыгейский – 250-300 гр.; Сыр сулугуни или моцарелла – 250-300 гр.; Масло сливочное – 60-70 гр.; Яйцо – 1 шт. (не обязательно); Соль (по вкусу).

· Важно! Тесто для хачапури должно быть нежным, тогда и хачапури получатся мягкими и пышными, поэтому муки кладу немного, и тесто получается некрутое, липкое. При разделке теста придется подсыпать муку на доску, зато работать с этим тестом легко, и результат отличный.

· Для приготовления теста понадобится простокваша или кефир. Насыпьте в миску 3 стакана муки, добавьте соль и соду (или разрыхлитель), и перемешайте. Влейте простоквашу, добавьте яйцо, перемешайте еще раз и влейте растопленное сливочное масло. Замесите тесто.

· Теперь тесто надо хорошо помесить, подсыпая понемногу муку – мне понадобилось еще полстакана, то есть всего на тесто 3,5 стакана муки. В зависимости от густоты простокваши (кефира), и особенностей муки тесто «возьмет муки» чуть больше или меньше, и точно указать количество не получится. Для ориентира: потрогайте себя за мочку уха – вот примерно такое же по мягкости должно получиться тесто.

· Вымешивайте тесто подольше, во время замеса клейковина муки развивается, и тесто становится более упругим, эластичным, меньше липнет – вы почувствуете это руками. Теперь, если чуть присыпать мукой, с тестом можно легко работать. Накройте миску, и поставьте тесто в холодильник, и можно браться за начинку. Кстати, в холодильнике тесто прекрасно себя чувствует, и становится только лучше, поэтому можно сделать его утром, а испечь лепешки вечером, или наоборот – к завтраку.

· Вообще-то для правильной начинки нужен рыночный домашний имеретинский сыр, молодой, мягкий и несоленый. На Урале не просто раздобыть такой, поэтому более-менее адекватно заменить его можно, смешав в равных количествах пресный адыгейский сыр и сулугуни, или легкоплавкую моцареллу. Конечно, раз уж все равно экспериментируем, вы можете попробовать любой из доступных сыров, учитывайте только, что из твердых и соленых сыров начинка будет тоже плотной и соленой. Мне нравится нежная мягкость адыгейского сыра, поэтому я стараюсь всегда готовить хачапури с ним, добавляя к нему более зрелые сыры.

· Сыр нужно натереть на крупной терке, адыгейский можно раскрошить-размять вилкой. Добавить размягченное до текучего состояния сливочное масло, и яйцо. Перемешать. Можно чуть подсолить, если сыры пресные, это дело вкуса.

· Доставайте тесто, разделите его на 4 части – будет 4 хачапури. Если тесто замесили правильно, для него не нужна скалка, слегка припылите руки мукой и пальцами разомните тесто в лепешку, края потоньше. На середину кладу начинку, по объему примерно с кулак – это как раз четвертая часть.

· Начинку слегка разровняйте, распределите по лепешке, и заверните края наверх, собирая в сборку-складочку. Защипите тесто, не оставляя дырок, и разомните лепешку до размера сковороды.

· Сковородка нужна основательная, с толстым дном. Разогрейте её хорошенько, и убавьте жар. Как правило, хачапури печется на сухой сковородке, без масла, поэтому если очень хочется смазать – мажьте чуть-чуть, едва заметно. Кладите лепешку на сковороду той стороной вниз, на которой шов-сборка, и можно еще слегка прижать-размять под размер сковородки, если нужно. Пеките минут 5, переверните и допеките вторую сторону.

Получаются аппетитные, мягкие лепешки, золотистые, в коричневых пятнышках-подпалинках. Они вкусные даже в холодном виде, и остаются мягкими даже на следующий день.