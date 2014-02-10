Недавно мне понадобилось испечь к чаю что-нибудь сладкое, но без сахара и пшеничной муки, и я вспомнила про шоколадные кексы с гречневой мукой. Хорошие получились кексы - мягкие, шоколадные, а вкус гречки практически незаметен. Некоторая необычность вкуса присутствует, но семья мои кексы одобрила, поэтому буду повторять их еще. Можно поэкспериментировать с ингредиентами: мед заменить коричневым сахаром, часть гречневой муки – молотыми орехами или цельнозерновой пшеничной мукой, в качестве жидкой составляющей взять, например, апельсиновый сок, или испечь с растительным маслом вместо сливочного. Если для вас выпечка без пшеничной муки тоже актуальна – берите рецепт на заметку!

Кексы шоколадные с гречневой мукой

Понадобится: Яйца - 3 шт.;

Мед – 100-120 гр.;

Масло сливочное – 80 гр.;

Чай крепкий – 200 мл.; Разрыхлитель – 1,5 ч.л.;

Мука гречневая «Гарнец» – 90 гр.;

Какао порошок – 4 ст.л. без горки; Соль – щепотка.

* Заварите крепкий чай, дайте остыть (до теплого).

* Яйца и мед хорошо перемешайте, мед должен полностью раствориться.

* Добавьте мягкое масло, перемешайте, влейте негорячий чай, еще раз размешайте.

* Смешайте муку, соль, разрыхлитель.

* Соедините сухую и жидкую части, и перемешайте так, чтобы не было комков. Есть нюанс: гречневая мука вбирает в себя много жидкости, но не сразу, а в течение 1-2 минут. Поэтому не добавляйте муки, если тесто показалось жидким – подождите пару минут, оно загустеет, тогда оцените консистенцию. Я пользуюсь мукой «Гарнец», как поведет себя гречневая мука другой марки – не знаю, ориентируйтесь на густоту теста: оно должно остаться текучим, как жидкая манная каша. Слишком густое тесто будет плохо подниматься, трескаться при выпечке и сильно крошиться. После того, как один раз испечете, станет все совсем понятно.

* Разложите по формочкам, пеките при 210-220 градусах примерно 20 минут. Я проверяю готовность деревянной палочкой (проткнули в середине, палочка вышла сухая – готово), потому что по внешнему виду понять сложно: цвет кексов темный, корочка сверху схватывается быстрее, чем пропекается серединка.

* Получились очень нежные и пушистые кексы, с хрустящей корочкой, вкусные, шоколадные! Не слишком сладкие, поэтому их можно посыпать сахарной пудрой, или сделать глазурь.

Приятного аппетита!