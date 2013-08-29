Сочные яблочные кексы

У меня на балконе стоит большая коробка с яблоками – сначала мы их ели просто так, потом варили компоты, увлеклись изготовлением «яблочного фреша», немного заготовили на зиму… и еще осталось приличное количество. Наверное, пора что-нибудь испечь!

У вас тоже урожай яблок? Обязательно попробуйте эти яблочные кексы! Они удивительно нежные, тесто рассыпчатое, а внутри полным-полно сочных кисловатых яблок. И такой аромат по кухне разливается, тонкий и теплый. Можно добавить к яблокам корицы или лимонной цедры, если любите, а еще хорошо будет дополнять эти кексы нотка ванили. Вкусных вам кексов и душевного чаепития!

Напомню, что в нашей рубрике уже есть яблочные пироги:

Понадобится: Масло сливочное – 150 гр.;

Сахар мелкий – 2/3 стакана;

Яйца – 2 шт.;

Мука - 1 и 2/3 стакана;

Разрыхлитель – 1 пакетик;

Соль – щепотка;

Яблоки нарезанные – полная банка 0,5 литра.

Лимон – половинка;

Для посыпки – сахарная пудра, корица.

Приготовить эти кексы очень просто, если есть миксер – вручную взбивать масло с сахаром тоже можно, но уж очень долго.

1. Масло достаньте из холодильника и дайте ему согреться, стать мягким. Поместите в чашу миксера масло, половину нормы сахара и взбивайте на средней скорости – сахар потихоньку растворяется, масло белеет и становится пышнее. Добавляю вторую половину сахара и одно яйцо, продолжаю взбивать на средней скорости, потом кладу второе яйцо, не прекращая взбивания. Когда сахар растворился, и смесь стала нежной, легкой, кремовидной – готово.

2. Пока взбивается масло, яблоки чищу от кожи и семян и режу маленькими кубиками. Чтоб не темнели, периодически выжимаю на них немного лимонного сока и перемешиваю. Отмерять удобно банкой – нужна полная пол-литровая банка нарезанных яблок. Для ориентира – это 8-10 штук маленьких садовых яблок.

3. Взбитую масляно-яичную массу переливаю в миску, добавляю муку с разрыхлителем и щепоткой соли, перемешиваю – тесто густое, но мягкое и легкое, пышное. Добавляю яблоки, снова перемешиваю – яблок много, почти столько же, сколько теста.

4. Выкладывайте в формочки, можно почти до верха – кексы поднимаются горкой, но не убегают. Получается 16 штук.

5. Заранее разогрейте духовку до 200 градусов, ставьте формочки и пеките до зарумянивания. У меня на это ушло примерно 18- 20 минут. Готовые кексы выкладываю остыть на решетку, посыпаю сахарной пудрой и корицей.

Получились очень легкие и воздушные кексы, яблоки пропеклись и стали мягкими и нежными. Вкусно и ароматно!

Приятного аппетита!