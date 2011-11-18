Моя хорошая подружка недавно вернулась из Греции, и привезла с собой разные памятные вещицы, фотографии, завидный загар и много ярких впечатлений. В том числе - кулинарных. И устроила нам чудную тематическую вечеринку, с традиционным греческим угощением и просмотром фотографий под знаменитый сиртаки. Мне очень понравился пирог со шпинатом - spanakopita, и я испекла его тоже, правда, переиначив немного на свой лад. Предлагаю и вам попробовать! Вы можете менять не только компоненты начинки, но и форму пирога – греки делают его круглым, прямоугольным, пекут маленькие треугольные пирожки или рулетики-спиральки.

Spanakopita (спанакопита)– традиционный греческий пирог, готовят его, как правило, из тонкого вытяжного теста фило (φύλλο), с начинкой из шпината и феты. Тесто фило можно купить, правда, далеко не везде, или приготовить самостоятельно , это намного легче, чем кажется. Ради экономии времени и сил допустимо использовать слоеное тесто, точно будет вкусно, хотя и по-другому. К шпинатно-сырной основе добавляют семена пинии (очень похожие на кедровые орехи), лук-порей и репчатый лук, чеснок, разную зелень, яйца, свежий творожный сыр (он придает начинке мягкость и нежный вкус). В пост этот пирог тоже готовят - только со шпинатом, огородной зеленью и орехами, приправив капелькой растительного масла.

Spanakopita – пирог со шпинатом

Понадобится:

Тесто слоеное – 1 пачка (500 гр);

Шпинат свежемороженый – 2 пачки;

Лук-репка – 1 шт.;

Чеснок – 2 зубка;

Орехи кедровые – 100 гр.;

Фета – 200 гр.;

Сыр творожный (сливочный) – 100 гр.;

Яйца – 1-2 шт.;

Лук зеленый – небольшой пучок;

Растительное масло для жарки;

Соль, перец.

1. Тесто разморозьте, согласно рекомендациям на упаковке – обычно его нужно развернуть, и дать оттаять при комнатной температуре в течение 1-2 часов.

2. Шпинат тоже нужно разморозить, слить воду и хорошенько отжать, иначе начинка будет чересчур жидкой и промочит нижнюю корочку пирога.

3. Готовим начинку. Репчатый лук нарежьте мелко, чеснок разрежьте пополам и нашинкуйте ломтиками. Разогрейте на сковороде немного растительного масла, выложите лук и чеснок и, помешивая, готовьте несколько минут на среднем огне. Когда лук начнет золотиться, добавьте в сковороду кедровые орехи, и жарьте все вместе до зарумянивания. Переложите в миску.

4. Зеленый лук нарежьте колечками, фету накрошите мелко или натрите на крупной терке. Соедините лук с орехами, отжатый шпинат, зеленый лук и творожный сыр, добавьте сырые яйца. Можно положить одно яйцо – начинка будет немного плотнее, или два – получистя более сочной и нежной. Аккуратно перемешайте, слегка поперчите. Понадобится немного соли – я добавляю треть или половину чайной ложки, в зависимости от солености феты.

5. Слоеное тесто разрежьте на два куска, и каждый немного раскатайте. На один выложите начинку, накройте вторым пластом теста и защипайте края. Сделайте в крышке несколько надрезов для выхода пара, иначе пирог сильно вздуется или лопнет во время выпечки по шву.

6. Выпекайте при температуре 180-200 градусов примерно 35-40 минут, до румяной корочки.