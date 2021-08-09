Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Администрация
Выпечка

Пирог-перевертыш со сливами

Быстрый рецепт вкусного пирога со сливами.

Публикуем рецепт сладкого пирога со сливами. Для него подойдут уральские садовые сливы. Если они очень кислые, то не пожалейте сахарной пудры для посыпки. Хотя в этом рецепте тесто само по себе достаточно сладкое. 

Понадобится:

500 г слив, 100 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара, 1 ст.л. ванильного сахара, 3 яйца, 3 ч.л. разрыхлителя, 100 г крахмала, 100 г муки, сахарная пудра для посыпки.

1. Сливы вымыть, обсушить, разрезать пополам и вынуть косточки. 

2 Форму для выпечки застелить фольгой, хорошо смазать сливочным маслом и выложить половинки слив срезами вверх.

3. Для теста взбить масло с сахаром, постепенно ввести яйца.

4. Смешать муку, крахмал и разрыхлитель, ложками ввести в масляную смесь.

5. Распределить тесто на сливы и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Ориентируйтесь на свою печку.

6. Пирог перевернуть, верх посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Оставить комментарий
Реклама
Выпечка
Реклама
Реклама