Пирог-перевертыш со сливами

Публикуем рецепт сладкого пирога со сливами. Для него подойдут уральские садовые сливы. Если они очень кислые, то не пожалейте сахарной пудры для посыпки. Хотя в этом рецепте тесто само по себе достаточно сладкое.

Понадобится:

500 г слив, 100 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара, 1 ст.л. ванильного сахара, 3 яйца, 3 ч.л. разрыхлителя, 100 г крахмала, 100 г муки, сахарная пудра для посыпки.

1. Сливы вымыть, обсушить, разрезать пополам и вынуть косточки.

2 Форму для выпечки застелить фольгой, хорошо смазать сливочным маслом и выложить половинки слив срезами вверх.

3. Для теста взбить масло с сахаром, постепенно ввести яйца.

4. Смешать муку, крахмал и разрыхлитель, ложками ввести в масляную смесь.

5. Распределить тесто на сливы и выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут. Ориентируйтесь на свою печку.

6. Пирог перевернуть, верх посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!