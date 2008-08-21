Все просто и непросто! Черничные оладьи и оладьи с черникой

Вы печете черничные оладушки? Я никогда раньше таких не делала, а вчера купила чернику, и вдруг захотелось напечь… На манер американских панкейков, которые, в сущности, оладья и есть . И вот что получилось…

Вышло два вида оладушек – с ягодками внутри (это «оладьи с черникой») и чуднЫе радикально фиолетовые «черничные оладья». В них черника - в виде пюре.

На дегустацию прибыли сестра с мужем. Мужья одобрили более привычный вариант - с целыми ягодками; сочетание пышного теста и горячих сочных черничинок ну очень вкусно!

А нам понравились эти замечательные фиолетовые, почти чернильные, цвета июньской ночи… Вкус у них более «однородный», что ли, и они дают потрясающий цветовой контраст со сметаной!!! А пахли как вкусно, пока пекла!

Рекомендуем! В качестве субботнего завтрака, например.

Два вида черничных оладьев

На 4 порции (большие ).

Понадобится:

Черника – два стакана;

Кефир – 300 мл.;

Яйцо – 3 шт.;

Сахар – треть стакана;

Масло сливочное – 70 гр.;

Мука – 2 стакана;

Разрыхлитель – пакетик 10 гр.;

Соль – щепотка;

1. Чернику перебрать, помыть, обсушить. Один стакан превратить в пюре при помощи блендера.

2. Растопить сливочное масло, и поставить в сторонку – пусть немного остынет. Тем временем яйца с сахаром слегка взбить – до появления пены и растворения сахара, не более. Добавить кефир и растопленное сливочное масло, и хорошо перемешать до образования однородной смеси.

3. В муку добавить щепотку соли, разрыхлитель, и все это просеять в другую миску. Разрыхлитель добавляется до просеивания прямо в муку, для равномерного распределения.

4. В миску с жидкой смесью высыпать подготовленную муку и быстро размешать – так, чтобы вся мука соединилась с жидкостью.

Разделить получившееся тесто на 2 части. В одну добавить черничное пюре, в другую положить целые ягодки, и перемешать. Готово, можно печь!

Про перемешивание: Хочу обратить ваше внимание на два момента!

а). Тщательно вымешивать такое тесто нельзя – как только вся мука «намокла» и объединилась с жидкостью, так и готово. Небольшие комки и неровности разойдутся в процессе жарки. Оладушки из теста, которое долго месили до гладкости, могут осесть после выпечки и стать плоскими.

б). Печь надо сразу, тогда будут пышными. При смешивании жидкой и сухой части теста сразу начинает активизироваться разрыхлитель, появляются пузырьки воздуха, и тесто «распушается». Чем быстрее такое тесто попадет на сковородку, тем лучше.

5. Хороши такие оладушки со сметаной, или медом, или взбитыми сливками. Можно добавить мед в сметану – как для вареников, вкусно. Или сделать сметанную поливку с апельсиновой цедрой и ложечкой сахара. А еще подойдет сгущенка… м-м-м-м… как в детстве!