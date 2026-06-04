Лепёшки роти. Что из них приготовить?

Уже, наверное, все слышали про лепёшки роти. Последние несколько месяцев они стали очень популярны у кулинарных блогеров в России. Вообще, роти — это традиционная пресная лепёшка, пришедшая из Индии. Слово «роти» происходит от санскритского rotikā, что означает «хлеб».

В классическом рецепте используются цельнозерновая мука и вода. Однако те лепёшки, которые продаются у нас, содержат масло. Поэтому сама по себе лепёшка больше похожа на тонкое и хрустящее слоёное тесто, чем на лаваш. Лепёшки очень вкусные, а с интересными начинками — тем более. Предлагаем вам сегодня три рецепта, в основе которых лежат лепёшки роти.

Лепёшка роти с намазкой из рикотты

Ингредиенты:

лепёшки роти — 2 шт.;

рикотта — 200 г;

икра сельди — 100 г;

томаты черри;

рукола.

Самое простое, что можно придумать с роти, — это сделать из неё «кармашек» и положить внутрь различные начинки. Это может быть всё что угодно. Мы же, чтобы не повторяться, предлагаем приготовить своими руками вкуснейшую намазку. Если вы любите магазинную намазку из икры мойвы, в которой много масла и жира, то предлагаем отличную альтернативу, которая ничуть не уступает ей по вкусу.

1. Смешайте рикотту и икру сельди в пропорции примерно 2:1.

2. Замороженную лепёшку роти приготовьте на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

3. Слегка остывшую лепёшку разрежьте пополам и выложите на каждую половину икорную намазку. Добавьте руколу и половинки помидоров черри.





Закуска готова!



Хачапури с сыром из лепёшки роти



Ингредиенты:

лепёшки роти — 2 шт.;

сыр — 200 г;

рикотта — 50 г;

куриные яйца — 2 шт.



1. Замороженную лепёшку роти без плёнки выложите на противень.

2. Натрите сыр, перемешайте его с ложкой рикотты и выложите на лепёшку. Защипните края, придавая форму лодочки, как у классического хачапури.

3. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 8–10 минут. Затем аккуратно добавьте в хачапури желтки и верните в духовку ещё на 2–3 минуты. Желток должен прогреться, но остаться жидким.



Всё готово! Горячий хачапури будет готов буквально за 15 минут.



Пирожок с вишней, как в «McDonald’s»

Ингредиенты:

лепёшки роти — 2 шт.;

замороженная вишня без косточек — 200 г;

сахар — 3 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.



1. Приготовьте начинку. В кастрюлю отправьте замороженную вишню и сахар. Прогрейте массу до кипения. Через 3–5 минут добавьте крахмал и тщательно перемешайте, чтобы начинка загустела.

2. Слегка размороженную лепёшку разрежьте пополам. На одну половину выложите ложку остывшей начинки. Накройте второй половиной и защипните края вилкой. Удобнее всего делать это сразу на противне.

3. Отправьте пирожки в духовку на 10 минут при температуре 200°C.





Хрустящие пирожки с вишней у вас дома всего за несколько минут! Они очень похожи на те, что продаются во «Вкусно — и точка», только менее жирные. Кстати, сахар в начинке можно заменить стевией.

Делитесь в комментариях, что вы готовите из лепёшек роти

Приятного аппетита!