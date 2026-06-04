Лепёшки роти. Что из них приготовить?
Уже, наверное, все слышали про лепёшки роти. Последние несколько месяцев они стали очень популярны у кулинарных блогеров в России. Вообще, роти — это традиционная пресная лепёшка, пришедшая из Индии. Слово «роти» происходит от санскритского rotikā, что означает «хлеб».
В классическом рецепте используются цельнозерновая мука и вода. Однако те лепёшки, которые продаются у нас, содержат масло. Поэтому сама по себе лепёшка больше похожа на тонкое и хрустящее слоёное тесто, чем на лаваш. Лепёшки очень вкусные, а с интересными начинками — тем более. Предлагаем вам сегодня три рецепта, в основе которых лежат лепёшки роти.
Лепёшка роти с намазкой из рикотты
Ингредиенты:
- лепёшки роти — 2 шт.;
- рикотта — 200 г;
- икра сельди — 100 г;
- томаты черри;
- рукола.
Самое простое, что можно придумать с роти, — это сделать из неё «кармашек» и положить внутрь различные начинки. Это может быть всё что угодно. Мы же, чтобы не повторяться, предлагаем приготовить своими руками вкуснейшую намазку. Если вы любите магазинную намазку из икры мойвы, в которой много масла и жира, то предлагаем отличную альтернативу, которая ничуть не уступает ей по вкусу.
1. Смешайте рикотту и икру сельди в пропорции примерно 2:1.
2. Замороженную лепёшку роти приготовьте на сухой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
3. Слегка остывшую лепёшку разрежьте пополам и выложите на каждую половину икорную намазку. Добавьте руколу и половинки помидоров черри.
Закуска готова!
Хачапури с сыром из лепёшки роти
Ингредиенты:
- лепёшки роти — 2 шт.;
- сыр — 200 г;
- рикотта — 50 г;
- куриные яйца — 2 шт.
1. Замороженную лепёшку роти без плёнки выложите на противень.
2. Натрите сыр, перемешайте его с ложкой рикотты и выложите на лепёшку. Защипните края, придавая форму лодочки, как у классического хачапури.
3. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 8–10 минут. Затем аккуратно добавьте в хачапури желтки и верните в духовку ещё на 2–3 минуты. Желток должен прогреться, но остаться жидким.
Всё готово! Горячий хачапури будет готов буквально за 15 минут.
Пирожок с вишней, как в «McDonald’s»
Ингредиенты:
- лепёшки роти — 2 шт.;
- замороженная вишня без косточек — 200 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- крахмал — 1 ст. л.
1. Приготовьте начинку. В кастрюлю отправьте замороженную вишню и сахар. Прогрейте массу до кипения. Через 3–5 минут добавьте крахмал и тщательно перемешайте, чтобы начинка загустела.
2. Слегка размороженную лепёшку разрежьте пополам. На одну половину выложите ложку остывшей начинки. Накройте второй половиной и защипните края вилкой. Удобнее всего делать это сразу на противне.
3. Отправьте пирожки в духовку на 10 минут при температуре 200°C.
Хрустящие пирожки с вишней у вас дома всего за несколько минут! Они очень похожи на те, что продаются во «Вкусно — и точка», только менее жирные. Кстати, сахар в начинке можно заменить стевией.
Делитесь в комментариях, что вы готовите из лепёшек роти
Приятного аппетита!
Потому что у нас продаются роти канай (чанай). Их готовят с большим количеством масла. Способ приготовления напоминает тесто на самсу. Поэтому они слоеные
Вот эти защипы не прорезаются, сырые внутри
Может что не так делаю
На них какой-то бум прям пошел, вот как раз думала, что из них сделать. Благодарю за идеи, надо пробовать) я вообще люблю, когда вот так незамысловато, чтобы часами на кухне не стоять и хоп, прием пищи готов)) по этой логике беру на Озоне на перекус или дополнение к завтраку/обеду или ужину криспи дропс. Это белковые шарики с малиной. Прикольно, что состав чистый и много белка