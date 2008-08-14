Красная смородина и фундук вместе? Да! Получается отличный пирог!
Самым необычным среди рецептов из красной смородины мне показался рецепт со смородиной и фундуком. Действительно, неожиданный вкус у пирога! Начинка напомнила мне миндальные печеньки, знаете, такие воздушные, немного липкие внутри. В тесто для основы входит мед, он придает пирогу едва уловимый «пряничный» оттенок. В целом же: на плотном корже – мягкая ореховая начинка с яркими кисленькими «взрывами» смородинок. Вкусно .
Пока не закончилась смородина, успеваем, стряпаем!
Пирог с красной смородиной и фундуком
Необычная начинка, хрустящая корочка.
Понадобится:
Тесто:
Мука – 1 стакан;
Фундук – 100 гр.;
Овсяные хлопья – 2/3 стакана;
Яйцо – 1 шт.;
Сметана – 100 гр.;
Мед – 2 ст. ложки;
Масло растительное – 2 ст. ложки.
Начинка:
Красная смородина – 500 гр.;
Фундук – 100 гр.;
Овсяные хлопья – 2 ст. ложки;
Белки от 3 яиц;
Сахар – полстакана;
Корица – ¼ ч.л.;
Ванильный сахар.
Примечание:
В тесто для коржа добавляется мед – мне кажется, можно обойтись без него, заменив сахаром. Особенно, если мед вы не любите.
1. Сначала готовим тесто. Фундук (100 гр.) тонко измельчить блендером. В миске смешать все сухие компоненты: муку, молотый фундук и овсяные хлопья. Соединить и слегка взбить жидкие ингредиенты – яйцо, мед, масло, сметану. Добавить получившуюся смесь в миску с орехами и хлопьями и вымесить тесто – тесто получается довольно плотное.
2. Форму для выпечки диаметром 26 см выстелить пергаментом или смазать жиром (у меня форма 24 см) Раскатать тесто в тонкий круглый пласт, размером немного больше диаметра формы – буквально на пару сантиметров.
Накрутите получившуюся лепешку на скалку и перенесите в подготовленную форму, укладывайте, формируя бортик около 3 см высотой. Выше не делайте, можно даже чуть пониже бортик – у меня был высокий, при выпечке подсох и зажарился слишком. Форму с тестом ставим на полчаса в холодильник, а сами тем временем займемся начинкой.
3. Смородину вымыть и обсушить. Тонко смолоть фундук (100 гр.). Белки соединить с сахаром, ванильным сахаром и корицей. На водяной бане взбивать до получения густой пены. Снять с огня.
Добавить в белковый крем молотый фундук, овсяные хлопья и смородину, и осторожно перемешать. Мешать нужно действительно аккуратно, чтобы не опали белки - не по кругу, а сверху вниз, подхватывая тесто с боков и как бы складывая его в середину.
4. Вынуть форму с тестом из холодильника, выложить начинку на тесто и выпекать 40 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!