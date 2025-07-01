Битва корзиночек: Шобутинская vs ЖизньМарт
Относительно недавно в сети ЖизньМарт появились корзиночки с белковым кремом, на которые «подсела» женская часть редакции. Мы задались вопросом, можно ли самим приготовить эту углеводную бомбу, и нашли у одного из наших любимых кулинаров, Ольги Шобутинской, подобный рецепт – песочная основа, лимонная начинка, белковый крем.
Забегая вперёд, скажем, что победил рецепт Ольги, но, тем не менее, корзиночки из ЖизньМарта остаются в нашем списке вкусняшек в топе (по соотношению цена/качество).
Состав: масло сливочное 72,5%, сахар-песок, яйцо куриное, мука пшеничного высшего сорта, мякоть лимона, мякоть апельсина, желатин пищевой, сода пищевая, крахмал кукурузный, вода питьевая.
Песочные корзинки с белковым кремом
Тесто из расчёта на 12 корзиночек (форма с дном 4 см, верх - 7,5 см):
- 100 г сливочного масла;
- 170 г муки;
- 50...65 г сахарной пудры;
- 1 желток;
- 1/2 ч.л. разрыхлителя;
- щепотка соли.
Лимонный курд для начинки:
- 1 яйцо;
- 1 желток;
- цедра и сок 1 лимона;
- 40 г сливочного масла;
- 1 ч.л. кукурузного крахмала;
- 80 г сахара.
Белковый крем:
- 100 г белка (3 шт С1);
- 200 г сахара;
- 8 г ванильного сахара;
- щепотка лимонной кислоты.
1. Смешиваем размягчённое масло с сахарной пудрой, щепоткой соли и желтком. Взбивать не надо. В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем в масляную массу. Быстро перемешиваем до однородности и убираем в холодильник на 1 час. Тесто должно получиться мягким.
2. Металлические формы для корзинок смазываем кусочком холодного сливочного масла, присыпаем мукой и тоже убираем в холодильник.
3. Пока тесто остывает, готовим лимонный курд. Натираем цедру, затем разрезаем лимон пополам и выжимаем сок.
4. В металлической кастрюле смешиваем яйцо, желток, сахар, добавляем крахмал, всё перемешиваем, кладём цедру и вливаем лимонный сок. Самым последним добавляем сливочное масло.
5. Ставим на огонь, не переставая помешивать, доводим до кипения, после закипания варим еще полминуты.
6. Накрываем «в контакт» пищевой плёнкой и ставим остывать.
7. Достаем тесто, делим на 12 частей (каждая часть около 28-29 г), скатываем шарики и распределяем тесто равномерно внутри формочек.
Накалываем вилкой и выпекаем 10-12 минут при 220 градусах.
8. Когда тесто зарумянилось, достаем корзиночки и аккуратно вынимаем из формы. Делать это надо бережно, так как корзиночки очень хрупкие.
9. Пока корзиночки остывают, готовим белковый крем. Для этого будет нужна водяная баня. В маленькой кастрюле соединяем белки, сахар, ванильный сахар, щепотку лимонной кислоты. Ставим в кастрюлю большего размера, вода в которой должна умеренно кипеть.
10. Около 2 минут взбиваем белки миксером на низкой скорости, затем 8-10 минут на высокой скорости. Белки должны побелеть с образованием устойчивых пиков.
11. Начинаем собирать корзиночки. В каждую кладём по 1 чайной ложке лимонного курда и отсаживаем из мешка с насадкой белковый крем (у нас это была насадка «звёздочка»).
Приятного аппетита!
Это все настолько прекрасно, что я побежала в ближайшую кондитерскую за пироженками.
Какая красота
Ольгу тоже смотрю, даже что -то готовила по ее видео.