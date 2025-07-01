Форум
Битва корзиночек: Шобутинская vs ЖизньМарт

Рецепт песочных корзиночек со взбитыми сливками и лимонной начинкой

Относительно недавно в сети ЖизньМарт появились корзиночки с белковым кремом, на которые «подсела» женская часть редакции. Мы задались вопросом, можно ли самим приготовить эту углеводную бомбу, и нашли у одного из наших любимых кулинаров, Ольги Шобутинской, подобный рецепт – песочная основа, лимонная начинка, белковый крем.

Забегая вперёд, скажем, что победил рецепт Ольги, но, тем не менее, корзиночки из ЖизньМарта остаются в нашем списке вкусняшек в топе (по соотношению цена/качество).

Состав: масло сливочное 72,5%, сахар-песок, яйцо куриное, мука пшеничного высшего сорта, мякоть лимона, мякоть апельсина, желатин пищевой, сода пищевая, крахмал кукурузный, вода питьевая.

Песочные корзинки с белковым кремом

Тесто из расчёта на 12 корзиночек (форма с дном 4 см, верх - 7,5 см):

  • 100 г сливочного масла;
  • 170 г муки;
  • 50...65 г сахарной пудры;
  • 1 желток;
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Лимонный курд для начинки:

  • 1 яйцо;
  • 1 желток;
  • цедра и сок 1 лимона;
  • 40 г сливочного масла;
  • 1 ч.л. кукурузного крахмала;
  • 80 г сахара.

Белковый крем:

  • 100 г белка (3 шт С1);
  • 200 г сахара;
  • 8 г ванильного сахара;
  • щепотка лимонной кислоты.

1. Смешиваем размягчённое масло с сахарной пудрой, щепоткой соли и желтком. Взбивать не надо. В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем в масляную массу. Быстро перемешиваем до однородности и убираем в холодильник на 1 час. Тесто должно получиться мягким.

2. Металлические формы для корзинок смазываем кусочком холодного сливочного масла, присыпаем мукой и тоже убираем в холодильник.

3. Пока тесто остывает, готовим лимонный курд. Натираем цедру, затем разрезаем лимон пополам и выжимаем сок.

4. В металлической кастрюле смешиваем яйцо, желток, сахар, добавляем крахмал, всё перемешиваем, кладём цедру и вливаем лимонный сок. Самым последним добавляем сливочное масло.

5. Ставим на огонь, не переставая помешивать, доводим до кипения, после закипания варим еще полминуты.

6. Накрываем «в контакт» пищевой плёнкой и ставим остывать.

7. Достаем тесто, делим на 12 частей (каждая часть около 28-29 г), скатываем шарики и распределяем тесто равномерно внутри формочек.

Накалываем вилкой и выпекаем 10-12 минут при 220 градусах. 

8. Когда тесто зарумянилось, достаем корзиночки и аккуратно вынимаем из формы. Делать это надо бережно, так как корзиночки очень хрупкие.

9. Пока корзиночки остывают, готовим белковый крем. Для этого будет нужна водяная баня. В маленькой кастрюле соединяем белки, сахар, ванильный сахар, щепотку лимонной кислоты. Ставим в кастрюлю большего размера, вода в которой должна умеренно кипеть.

10. Около 2 минут взбиваем белки миксером на низкой скорости, затем 8-10 минут на высокой скорости. Белки должны побелеть с образованием устойчивых пиков.

11. Начинаем собирать корзиночки. В каждую кладём по 1 чайной ложке лимонного курда и отсаживаем из мешка с насадкой белковый крем (у нас это была насадка «звёздочка»).

Приятного аппетита! 

Обсуждение на форуме

10
SNadya
01.07.25, 17:54

Это все настолько прекрасно, что я побежала в ближайшую кондитерскую за пироженками.

Glebuhka
01.07.25, 20:47

Какая красота

Аноним 247
01.07.25, 21:05

Ольгу тоже смотрю, даже что -то готовила по ее видео.

Оставить комментарийили читать еще 7 комментариев
