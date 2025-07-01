Битва корзиночек: Шобутинская vs ЖизньМарт

Относительно недавно в сети ЖизньМарт появились корзиночки с белковым кремом, на которые «подсела» женская часть редакции. Мы задались вопросом, можно ли самим приготовить эту углеводную бомбу, и нашли у одного из наших любимых кулинаров, Ольги Шобутинской, подобный рецепт – песочная основа, лимонная начинка, белковый крем.

Забегая вперёд, скажем, что победил рецепт Ольги, но, тем не менее, корзиночки из ЖизньМарта остаются в нашем списке вкусняшек в топе (по соотношению цена/качество).

Состав: масло сливочное 72,5%, сахар-песок, яйцо куриное, мука пшеничного высшего сорта, мякоть лимона, мякоть апельсина, желатин пищевой, сода пищевая, крахмал кукурузный, вода питьевая.

Песочные корзинки с белковым кремом

Тесто из расчёта на 12 корзиночек (форма с дном 4 см, верх - 7,5 см):

100 г сливочного масла;

170 г муки;

50...65 г сахарной пудры;

1 желток;

1/2 ч.л. разрыхлителя;

щепотка соли.

Лимонный курд для начинки:

1 яйцо;

1 желток;

цедра и сок 1 лимона;

40 г сливочного масла;

1 ч.л. кукурузного крахмала;

80 г сахара.

Белковый крем:

100 г белка (3 шт С1);

200 г сахара;

8 г ванильного сахара;

щепотка лимонной кислоты.

1. Смешиваем размягчённое масло с сахарной пудрой, щепоткой соли и желтком. Взбивать не надо. В муку добавляем разрыхлитель и просеиваем в масляную массу. Быстро перемешиваем до однородности и убираем в холодильник на 1 час. Тесто должно получиться мягким.

2. Металлические формы для корзинок смазываем кусочком холодного сливочного масла, присыпаем мукой и тоже убираем в холодильник.

3. Пока тесто остывает, готовим лимонный курд. Натираем цедру, затем разрезаем лимон пополам и выжимаем сок.

4. В металлической кастрюле смешиваем яйцо, желток, сахар, добавляем крахмал, всё перемешиваем, кладём цедру и вливаем лимонный сок. Самым последним добавляем сливочное масло.

5. Ставим на огонь, не переставая помешивать, доводим до кипения, после закипания варим еще полминуты.

6. Накрываем «в контакт» пищевой плёнкой и ставим остывать.

7. Достаем тесто, делим на 12 частей (каждая часть около 28-29 г), скатываем шарики и распределяем тесто равномерно внутри формочек.

Накалываем вилкой и выпекаем 10-12 минут при 220 градусах.

8. Когда тесто зарумянилось, достаем корзиночки и аккуратно вынимаем из формы. Делать это надо бережно, так как корзиночки очень хрупкие.

9. Пока корзиночки остывают, готовим белковый крем. Для этого будет нужна водяная баня. В маленькой кастрюле соединяем белки, сахар, ванильный сахар, щепотку лимонной кислоты. Ставим в кастрюлю большего размера, вода в которой должна умеренно кипеть.

10. Около 2 минут взбиваем белки миксером на низкой скорости, затем 8-10 минут на высокой скорости. Белки должны побелеть с образованием устойчивых пиков.

11. Начинаем собирать корзиночки. В каждую кладём по 1 чайной ложке лимонного курда и отсаживаем из мешка с насадкой белковый крем (у нас это была насадка «звёздочка»).

Приятного аппетита!