Чебуреки. Рецепт заварного теста

Горячие чебуреки, с тонким тестом и сочной начинкой, с хрустящим краешком, золотистые, аппетитные! Рецептов приготовления этого вкусного блюда множество, у каждой хозяйки – свой секретик, от мамы или бабушки доставшийся.

Я предлагаю попробовать сегодня заварное тесто для чебуреков, оно очень мягкое и эластичное. Приготовить такое тесто легко, стоит разок попробовать, ведь чебуреки из него получаются румяные, пузырчатые и нежно-хрустящие.

Чебуреки

Понадобится (на 18-20 шт.): Тесто: Мука – 4 полных стакана; Кипяток – 300 мл.; Яйца – 2 шт.; Масло растительное – 4 столовые ложки; Соль – 1 чайн. ложка; Начинка: Фарш мясной – 600-700 гр. Лук – 2 большие луковицы; Соль – 1,5 ч.л.; Перец, приправы – по вкусу, Вода или бульон, Масло растительное для жарки. ! Стакан 250 мл.

* Для приготовления теста нужно часть муки заварить кипятком: стакан муки насыпьте в миску, вылейте кипяток и хорошо размешайте. Немного остудите, до теплого. Заваривание муки сделает тесто мягким и нежным.

* Добавьте масло и яйца, размешайте, чтобы не было комочков.

* Теперь добавляйте соль и остальную муку, по частям: 2 стакана, потом еще стакан. Я сначала замешиваю вилкой, потом руками. В конце замеса можно руки немного смазать растительным маслом, чтобы не прилипало довольно нежное тесто. (Можно использовать кухонный комбайн с насадкой для замешивания теста (крюки)).

* Тесто получается мягким, эластичным, к рукам сильно прилипать не должно. Если очень липнет, добавьте немного муки. Теперь тесту нужно полежать около часа, оно станет послушным и будет легко раскатываться. Накройте миску и отставьте в сторону.

* Готовим фарш. В фарш для чебуреков кладут много лука, он дает сочность и пикантность, только важно хорошо его измельчить. Если делаете фарш сами, лук прокрутите на мясорубке вместе с мясом. Если фарш уже готовый, лук можно смолоть в блендере/комбайне, натереть на терке (это легко и быстро), в крайнем случае – мелко-мелко нарезать, посыпать солью и потолочь-растереть. Если положить лук кусочками, он так в чебуреке твердыми кусочком и останется, не успеет размягчиться полностью.

* Добавляю к мясу лук, соль, приправы, перемешиваю и развожу фарш водой, нужно, чтобы он не был сухим, не рассыпался, а легко и хорошо размазывался.

* Теперь можно стряпать. Рабочую поверхность слегка посыпьте мукой, разделайте тесто на крупные кусочки и раскатывайте тонкие-тонкие сочни. У меня получается 19-20 штук из такого количества теста. Тесто очень нежное, эластичное, податливое, легко раскатывается. Некоторые хозяйки раскатывают сочни без муки, а смазывают разделочную доску или стол небольшом количеством растительного масла – в этом случае на чебуреке не остается муки, которая при жарке падает на дно сковороды, горит в масле и горчит на готовых чебуреках.

* Столовую ложку фарша размажьте на половине лепешки, оставляя свободными края, закройте второй половиной и плотно защипайте края. Я прикатываю края скалкой – так получается крепкий и тонкий край, после жарки он станет хрустящим.

* Края чебурека можно подровнять, например, зубчатым колесиком – будет красиво, или обрезать тарелкой – очень удобно. Поставили под наклоном, прокатили по дуге и – вуаля! – ровный аккуратный срез.

* Удобно делать партиями, налепили десяток, поджарили.

* Жарить нужно в большом количестве хорошо разогретого масла, чтобы чебуреки погружались хотя бы до половины, еще лучше - плавали. По 2-3 минуты с каждой стороны, до зарумянивания.

* Замечательно получились чебуреки! Сочные, а тесто тонкое, пузырчатое, и края хрустящие. Нам понравились, попробуйте и вы!

Приятного аппетита!