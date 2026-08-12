Идея для завтрака. Вкуснейшие оладьи из тыквы с необычной начинкой и мёдом

Медовый Спас в 2026 году отмечается 14 августа. Мы решили не экспериментировать и предложить вам приготовить к этому празднику вкусный и необычный завтрак с мёдом.

В основе — нежнейшие оладьи из тыквенного пюре, а в дополнение — яркий фруктовый джем, творожный сыр, орехи и, конечно, мёд.

Ингредиенты

Для оладий:

тыквенное пюре — 200 г;

ряженка — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

яичный желток — 1 шт.;

мука — 80 г;

сахар — 20 г;

разрыхлитель — 5 г;

щепотка соли;

растительное масло для жарки.

Для варенья:

абрикосы, персики или нектарины — 500 г;

сливочное масло — 10 г;

сахар — 100 г;

цедра ½ лимона;

мёд — 1 ст. л.

Для подачи:

творожный сыр — 100 г;

кешью — 10 шт.;

мёд — по вкусу.

Приготовление

1. Готовим тыквенное пюре.

Можно использовать готовое или заранее замороженное пюре. Мы приготовили его самостоятельно. Сладкую тыкву, лучше всего сорта «Баттернат», очищаем, нарезаем небольшими кубиками и запекаем в духовке при температуре 200 °C в течение 40–50 минут. Когда тыква станет мягкой, измельчаем её блендером до однородного пюре.

2. Готовим фруктовый джем.

Пока запекается тыква, можно приготовить варенье. Для него подойдут абрикосы, персики или нектарины. Фрукты нарезаем небольшими дольками и отправляем в кастрюлю вместе со сливочным маслом и сахаром. Готовим на среднем огне.

3. Добавляем мёд и лимонную цедру.

Примерно через 10 минут, когда фрукты станут мягкими, выключаем нагрев. Добавляем мёд и лимонную цедру, тщательно перемешиваем. Джем готов.

4. Готовим оладьи.

К тыквенному пюре добавляем ряженку, яйцо и желток, сахар, муку, разрыхлитель и щепотку соли. Тщательно перемешиваем венчиком. Тесто должно получиться достаточно густым — по консистенции как сметана и медленно стекать с ложки.

5. Жарим оладьи.

Сковороду слегка смазываем растительным маслом и выпекаем оладьи на среднем огне. Переворачиваем их, когда на поверхности появятся небольшие пузырьки.

6. Собираем блюдо.

Такие оладьи вкусны и сами по себе, но сегодня предлагаем подать их с начинкой. На тарелку выкладываем оладушек, сверху распределяем творожный сыр и фруктовый джем. Повторяем слои ещё раз. Готовую стопку украшаем свежими фруктами и кешью, а затем щедро поливаем мёдом.

Вариант подачи — трайфл

Из этих же ингредиентов можно приготовить десерт в стакане. Для удобства оладьи нарезаем небольшими кусочками и выкладываем слоями: оладьи, творожный сыр и джем. Повторяем слои, сверху украшаем свежими фруктами, орехами и добавляем немного мёда.

Нежнейшие тыквенные оладьи, слегка солоноватый творожный сыр, яркий фруктовый джем с кусочками спелых абрикосов и ароматный мёд — идеальное сочетание для праздничного завтрака.

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Приятного аппетита!