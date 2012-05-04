Сдобное печенье (без яиц). Печем вместе с детьми!

Лет 25 назад моя младшая сестрица организовала одноклассниц–восьмилеток в кулинарный кружок. Девчонки собиралась на нашей кухне, надевали фартучки и, страшно важничая, пекли печенье и делали бутерброды под присмотром нашей мамы. Я тогда в забаве не участвовала, потому что была «уже большая» и с «малышней» не водилась, а вот пробовать – конечно, пробовала. До сих пор помню, какими вкусными у них получились творожные пончики!

Оказывается, современные девчонки кулинарят с таким же удовольствием, как когда-то их мамы. Идея подружки «собраться с младшими детьми и пусть они пекут печенье» оказалась отличной! Я получила удовольствие, глядя на перепачканные мукой девчачьи носы-щеки-локти, на то, с каким энтузиазмом они месили, катали, вырезали тесто. Кстати, о тесте: в этом рецепте не используются яйца, поэтому можно быть спокойной насчет «облизали пальцы, попробовали сырое тесто». Второй плюс рецепта – простота, всего четыре ингредиента: мука, масло, сметана и сахар.

Если вы еще не пробовали такое печенье – очень рекомендую! Доступные продукты, минимум труда – и домашнее сдобное печенье готово. Тесто можно замесить в два счета, а дальше только приятное – раскатывать и вырезать фигурки, а потом посыпать еще горячее сахарной пудрой, и тут же съесть, обжигаясь, пару штук «с пылу с жару». Попробуем?

Сдобное печенье (без яиц)

Понадобится:

Мука – 2 стакана без горки;

Сахар мелкий – 1 стакан;

Сметана – 100 гр.;

Масло сливочное – 100 гр.;

Ванильный сахар – 1 пакетик;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка без горки;

Стакан - 250 мл.

* Сливочное масло достаньте из холодильника заранее, оно должно быть мягким – настолько, чтобы его легко было нарезать на кусочки и размять руками или ложкой.

* В миске – а если готовите с детьми, то миску лучше взять размером побольше! – соедините все «сухие и сыпучие» ингредиенты: муку, сахар, ванильный сахар и разрыхлитель. Перемешайте.

* Добавьте сметану и мягкое масло и быстро замесите тесто, оно должно получиться плотным и немного липким.

* Скатайте его в шар, накройте пленкой и дайте «отдохнуть» полчаса в холодильнике, за это время набухнет мука, и структура теста улучшится, печенье будет рассыпчатым и нежным.

* Готовим скалки и формочки! Полчаса прошло, можно доставать и раскатывать. В рецепте указано, что толщина слоя должна быть «1/2 сантиметра», а у нас получилось и тоньше, и толще, примерно в палец толщиной – все хорошо пропеклось и не пересохло, вкусно вышло.

* При раскатывании мы обошлись без муки, тесто мягкое, но не прилипает. Если вам покажется, что тесто липнет - подсыпьте муки, но немного, буквально «подпылите» доску, излишек муки сделает печенье твердым. На противень печенье выкладывайте подальше друг от друга, при выпечке оно увеличивается в размерах, и довольно сильно.

* Выпекали в разогретой духовке, при температуре 170 градусов, примерно 15 минут. Сделайте поправку на особенности своей духовки, и ориентируйтесь на золотистый цвет печенья и вкусный запах свежей выпечки. Горячее печенье будет мягким, при остывании станет ломким и рассыпчатым. Посыпьте печенье сахарной пудрой, у нас посыпка получилась обильная, потому что всем хотелось трясти над печеньем ситечком и смотреть, как сыплется сахарный снежок.

* Резюме: из двух порций теста получилось три противня печенья. Этого количества хватило на компанию из 8 взрослых и 3 детей – на одно вечернее чаепитие. Отлично провели время, много положительных эмоций, дети ждут продолжения. Будем стряпать еще!