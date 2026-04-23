Хычины на кефире. Остановиться невозможно!

Хычины - национальное блюдо кавказской кухни. Это круглые лепёшки из пресного теста с разнообразной начинкой. Сегодня мы сделали один из видов хычинов: на кефире. Для начинки взяли картофель, сыр, творог и зелень. И, конечно же, не забыли про сливочное масло... Вышло так вкусно, что остановиться на одном просто невозможно. Обязательно повторяйте рецепт. Домашние точно оценят!

Ингредиенты на 8 хычинов.

Тесто:

кефир 1-2,5% 300 мл;

мука 400-500 г;

соль;

сахар;

сода.

Начинка:

картофель 4-5 средних шт;

творог 300 г;

сыр "Сулугуни" 150 г;

зелень: петрушка, укроп, кинза;

соль;

сливочное масло 80-100 г.

1. Для начала отварим картофель как на пюре.

2. Готовим тесто. В тёплый кефир добавим щепотку соли, соды и сахара. Далее постепенно введём 400-450 г муки. Вымешиваем лопаткой, а потом руками. Тесто получается плотным. Но слегка прилипает к рукам. Отправляем шарик теста в холодильник отдохнуть на 30 минут.

3. Готовим начинки. Слегка остывший отваренный картофель разомнем в пюре. Добавим к нему натёртый сыр и укроп.

4. В творог добавим щепотку соли и много зелени. Мы взяли петрушку, кинзу и укроп. После этого массу лучше взбить погружным блендером. Более кремовую начинку будет проще распределять в тесто.

5.Формуем хычины. От общей массы теста отщипываем кусочек весом 80 граммов. Слегка раскатываем и выкладываем начинку. Много начинки. Но так, чтобы тесто не порвалось при раскатывании. Защипываем как хинкалину. Переворачиваем. После этого шарик из теста и начинки раскатываем в лепёшку. Получается примерно 20-22 см. Лепешка с творогом и зеленью получается чуть меньше.

6. Обжариваем хычины на сухой сковороде примерно по 3 минуты с каждой стороны. Они должны стать слегка румяными.

7. Еще горячие хычины щедро смазываем кусочком сливочного масла.

Есть хычины лучше сразу же горячими. Они безумно вкусные! Сочетание горячего теста, нежной начинки, тянущегося сыра и сливочного масла...

Приятного аппетита!