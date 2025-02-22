Блины на гороховой муке с сыром с начинкой из авокадо и тунца
Готовимся к Масленице 2025! Рецепт блинов из гороховой муки нашёлся, как альтернатива обычным блинам. В гороховой муке меньше калорий, больше белка, есть витамины группы В и полезные минералы фосфор, калий, цинк, железо. Однако, гороховую муку рекомендуется исключить при проблемах с ЖКТ.
Блины готовятся просто и получаются очень сытными! Вкусные, ароматные блины с ярким вкусом гороха хороши как самостоятельное блюдо (если подавать их, к примеру, со сметанным соусом с зеленью и чесноком), так и с несладкой начинкой. Можно использовать творожный сыр, зелень, фарш или курицу, свежие овощи, печеный перец, любое сочетание! Сегодня будет тунец, авокадо и листья салата.
Блины с сыром на гороховой муке
Понадобится:
- мука гороховая — 170 г (или 1 граненый стакан до ободка);
- кипяток — 300 мл;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр - 50 г;
- сахар — 1 ч. ложка;
- сода — 1/2 ч. ложки;
- соль — 1/2 ч. ложки;
- масло растительное — 3 ст. ложки
Для начинки:
- филе тунца (можно заменить на тунец консервированный в собственном соку) - 150 г;
- авокадо - 1/2 шт.;
- листья салата
! Из этого количества ингредиентов получится 8 блинов на сковороде диаметром 26 см.
! Каждый блин после выпечки можно смазывать сливочным маслом, если вы не придерживаетесь ПП. Без масла тоже будет вкусно! Но с ним, конечно, вкуснее))
! Блины будут сытные, с начинкой достаточно одной штуки на порцию.
! К таким блинам можно выбрать один из вариантов несладких соусов вот из этих рецептов (кроме томатного). Или добавьте к начинке творожный сыр.
Приготовление:
1. В глубокой миске взбейте яйца, соедините их с солью, сахаром и содой. Добавляйте муку понемногу, постоянно помешивая.
2. Влейте кипяток двумя частями. Замесите однородное тесто без комочков.
3. Добавьте растительное масло, тщательно перемешайте.
4. Накройте тесто и поставьте отдохнуть при комнатной температуре на 30 минут.
5. Проверьте тесто — мука набухла, если тесто густое, добавьте немного холодной воды и снова перемешайте — консистенция теста станет более пластичной и оно будет литься непрерывной струйкой с половника.
6. Добавьте твердый сыр, натертый на мелкой тёрке.
7. Сковороду разогрейте на среднем огне. Вылейте на сковороду половник теста и распределите по дну, аккуратно покачивая сковороду в разные стороны.
8. Блинчики готовьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны, до румяности. Они хорошо переворачиваются с помощью широкой лопатки!
8. Как только перевернули блин, разложите начинку на одной половинке, накройте второй. Пеките ещё полминутки. При подаче добавьте зелень, огурчик, авокадо, и сверните конвертиком.
Приятного аппетита!