Булочки-бургеры. Это оказалось слишком вкусно!

Очень уж захотелось нам попробовать очередной модный рецепт из соцсетей. И кто бы мог подумать, что это окажется так вкусно! Предлагаем приготовить и вам бургеры в виде булочек или булочки-бургеры. Очень вкусно, сочно и сытно. Любимый бургер в новом формате у себя дома.

Ингредиенты на 8 булочек:

слоеное тесто 400 г;

фарш домашний/говяжий 400 г;

сыр пластиками 8 шт;

помидор 1-2 шт;

майонез 80 г;

кетчуп 50 г;

горчица 10 г;

маринованные огурцы 5-7 шт;

луковица 1/2:

яйцо 1 шт;

кунжут;

укроп;

соль;

перец.

1. Сделаем котлеты. В фарш добавим мелконарезанный репчатый лук, соль и перец. Тщательно перемешаем и сформуем котлеты. Из 400 граммов фарша получается восемь небольших котлет. Лучше делать их более плоскими, чем обычные котлеты.

2. Поджарим на сковороде без масла. До готовности доводить их не надо, пусть подрумянятся с обеих сторон.

3. Для соуса смешаем майонез, кетчуп, горчицу. Туда же мелко нарезаем маринованные огурчики, можно добавить немного свежего укропа. Соус готов.

4. Духовку разогреваем до 180 градусов. В это время делаем булочки. У нас слоеное тесто было в квадратах. Мы разрезали каждый на четыре квадратика поменьше. Раскатываем их в более тонкий пласт.

5. На тесто кладем пластик сыра. Сверху котлетку, помидор и щедрую ложку соуса.

6. Собираем булочку, как хинкали. Защипываем края наверху, придавая круглую форму. На противень кладем изделие "швом" вниз.

7. Булочки смажем желтком смешанным с ложкой сливок. Сверху посыпаем кунжутом. Отправляем в духовку на 20-25 минут.

Готовые булочки можно есть сразу же. Они очень вкусные! Горячие, сочные со вкусом настоящего бургера, только теста меньше, оно тёплое и хрустящее. Листья салата можно подать отдельно.

Приятного аппетита!