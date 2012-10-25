Пирог-перевертыш с яблоками, овсяными хлопьями, ржаной мукой и пряностями

Предлагаем необычный рецепт шарлотки с корицей, имбирем и цедрой.

Этот пирог относится к большому семейству пирогов-перевертышей, и его очень удобно печь в мультиварке – «низ» не пригорает, а не подрумянившийся «верх» при перевороте становится «низом» и незаметен. Конечно, его можно испечь в духовке, в обычной форме для выпечки! Если есть квадратная или прямоугольная форма – делайте в ней, этот пирог хорошо нарезать на порции-квадратики, чтобы в каждом куске было целое яблочко. Пирог получается пышный, легкий, рассыпчатый, с сочным карамельным яблоком.

Смесь пряностей для пирога составьте самостоятельно, на свой вкус – подойдут молотые корица, имбирь и карадамон, гвоздика – на любителя, я не очень люблю её в выпечке, зато положу молотый розовый перец. Ванильный сахар, апельсиновая цедра, или апельсиновый сироп – непременно! Пирог не только вкусный, но и полезный – в его составе ржаная мука и овсяные хлопья. Ржаную муку можно заменить пшеничной, а еще можете добавить молотые орехи. Пробуем?

Вам понадобится: Овсяные хлопья тонкие – 1 стакан (240мл);

Яйца – 3 шт.,

Сахар – ½ стакана + 3 ст.л.,

Масло сливочное – 100 гр.;

Мед жидкий – 2-3 ст. л.,

Мука пшеничная и ржаная – по ½ стакана;

Разрыхлитель – 1,5 ч.л.;

Соль – щепотка,

Апельсиновая цедра или апельсиновый сироп – 1-2 чайные ложки;

Смесь пряностей (корица, имбирь, кардамон, ванильный сахар)

Яблоки кисло-сладкие, некрупные – 4-5 шт.

1.Приготовьте смесь пряностей на свой вкус, смешав молотую корицу, кардамон, имбирь, гвоздику, ванильный сахар, апельсиновую цедру.

2. Яблоки возьмите небольшого размера. Нужно очистить и разрезать на половинки, вырезать семенные коробочки с семечками. В чашу мультиварки или форму для выпечки насыпать сахар – 3 ст. ложки, положить половинки яблок срезом вниз.

3. Масло взбить с сахаром, по одному добавляя яйца, до образования кремообразной массы и растворения сахара. Добавить мед, я еще добавила апельсиновый сироп.

4. Овсяные хлопья смешать с пшеничной мукой, ржаной мукой, пряностями, солью и разрыхлителем. Соединить взбитую массу и сухую смесь.

5. Получившееся тесто средней густоты выложить ровным слоем поверх яблок, над верхушками яблок слой теста может быть исчезающе тонок – ничего страшного, в духовке тесто поднимется, и закроет яблоки.

6. Выпекайте пирог: в мультиварке на режиме «Выпечка» – 50 минут; или в предварительно нагретой до 180 гр. духовке, до золотистой корочки. Готовый пирог переверните, нарежьте на квадраты по размеру яблок – так, чтобы в каждом кусочке было по половинке яблока.