Очень вкусно и просто! Маффины с грушей и хрустящей гранолой

Домашние маффины - лакомство, которым можно баловать семью хоть каждый день! Ведь приготовить их быстро, рецепт простой, и продукты все доступные. Выпекать маффины будем в духовке, в силиконовых формочках для кексов.

Домашние маффины с грушей и гранолой

Ингредиенты: - мука 300 г

- молоко 250 мл

- сахар 130 г

- сливочное масло 100 г

- яйца 2 шт

- разрыхлитель 10 г

- молотая корица 10 г

- мюсли или гранола 100 г

- большая спелая груша 1 шт

- щепотка соли

Приготовление:

1. В большой миске смешиваем все сухие ингредиенты.

2. Немного измельчаем гранолу и нарезаем грушу тонкими ломтиками. Отложите в сторону немного гранолы для украшения кексов.

3. В отдельной миске смешиваем яйца, молоко и растопленное сливочное масло, затем соединяем эту массу с сухой смесью, добаляем грушу и гранолу.

4. Формочки для кексов нужно предварительно смазать растопленным сливочным маслом, чтобы маффины не прилипли.

5. Выкладываем тесто в формочки, заполняя их примерно на 3/4.

6. Сверху кексики посыпаем гранолой и отправляем в духовку на 20-25 минут при 180°.

Приятного аппетита!

Кексы будут вкусными и когда остынут, правда, скорее всего, исчезнут немного раньше :)