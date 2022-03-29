Очень вкусно и просто! Маффины с грушей и хрустящей гранолой
Домашние маффины - лакомство, которым можно баловать семью хоть каждый день! Ведь приготовить их быстро, рецепт простой, и продукты все доступные. Выпекать маффины будем в духовке, в силиконовых формочках для кексов.
Домашние маффины с грушей и гранолой
Ингредиенты:
- мука 300 г
Приготовление:
1. В большой миске смешиваем все сухие ингредиенты.
2. Немного измельчаем гранолу и нарезаем грушу тонкими ломтиками. Отложите в сторону немного гранолы для украшения кексов.
3. В отдельной миске смешиваем яйца, молоко и растопленное сливочное масло, затем соединяем эту массу с сухой смесью, добаляем грушу и гранолу.
4. Формочки для кексов нужно предварительно смазать растопленным сливочным маслом, чтобы маффины не прилипли.
5. Выкладываем тесто в формочки, заполняя их примерно на 3/4.
6. Сверху кексики посыпаем гранолой и отправляем в духовку на 20-25 минут при 180°.
Приятного аппетита!
Кексы будут вкусными и когда остынут, правда, скорее всего, исчезнут немного раньше :)