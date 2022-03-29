Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Алиса Мамаева
Выпечка

Очень вкусно и просто! Маффины с грушей и хрустящей гранолой

Домашние маффины - лакомство, которым можно баловать семью хоть каждый день! Ведь приготовить их быстро, рецепт простой, и продукты все доступные. Выпекать маффины будем в духовке, в силиконовых формочках для кексов.

Домашние маффины с грушей и гранолой

Ингредиенты:

- мука 300 г
- молоко 250 мл
- сахар 130 г
- сливочное масло 100 г
- яйца 2 шт
- разрыхлитель 10 г
- молотая корица 10 г
- мюсли или гранола 100 г
- большая спелая груша 1 шт
- щепотка соли

Приготовление:

1. В большой миске смешиваем все сухие ингредиенты. 

2. Немного измельчаем гранолу и нарезаем грушу тонкими ломтиками. Отложите в сторону немного гранолы для украшения кексов.

3. В отдельной миске смешиваем яйца, молоко и растопленное сливочное масло, затем соединяем эту массу с сухой смесью, добаляем грушу и гранолу.

4. Формочки для кексов нужно предварительно смазать растопленным сливочным маслом, чтобы маффины не прилипли.

5. Выкладываем тесто в формочки, заполняя их примерно на 3/4. 

6. Сверху кексики посыпаем гранолой и отправляем в духовку на 20-25 минут при 180°.

Приятного аппетита!

Кексы будут вкусными и когда остынут, правда, скорее всего, исчезнут немного раньше :)

 

Оставить комментарий
Реклама
Выпечка
Реклама
Реклама