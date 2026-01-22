Гасконский яблочный пирог от Джейми Оливера или «Вуаль невесты»

Вариантов яблочного пирога огромное множество. И каждый уже точно нашел свой любимый и проверенный рецепт. В этот раз предлагаем вам попробовать выпечку со вкусной и простой яблочной начинкой, но с весьма любопытным тестом и интересной подачей. Рецепт от известного американского повара и телеведущего Джейми Оливера: Гасконский пирог или "Вуаль невесты".

Ингредиенты на форму 20 см:

тесто фило 500 г;

яблоки 500 г;

сахар 100 г;

сливочное масло 50 г;

ванильный сахар 8 г;

корица 1 ч.л.;

лимон 1 шт;

коньяк/ром 40 мл;

розмарин 1-2 веточки;

сахарная пудра, брусника и розмарин для украшения.

1. Яблоки необходимо очистить и нарезать на небольшие кусочки. Отправляем в миску и добавляем к ним: сахар, ванильный сахар, корицу, цедру одного лимона и столовую ложку лимонного сока. Также по желанию можно добавить немного ароматного алкоголя. Это может быть: ром, виски, коньяк или бренди. Перемешиваем яблоки со специями и оставляем минут на 15.

2. На сковороде растопим 10 г сливочного масла. Выложим на сковороду яблоки и потушим минут 5-7 с веточками розмарина. Яблоки должны стать чуть мягче. Но полностью их готовить не надо. Убираем с огня, чтобы остудить.

3. Тесто фило достаньте из морозилки заранее. Его лучше всего размораживать при комнатной температуре около двух часов.

4. Растопим сливочное масло. Смажем форму маслом и выложим первый слой тонкого теста фило. Работаем с ним, словно с тканью. Оно хоть и тонкое, но весьма пластичное и не рвется. Края теста будут свисать. На нашу форму 20 см на нижний слой ушло три листа теста. Важно: каждый слой теста мы промазываем растопленным сливочным маслом, только после этого выкладываем следующий кусочек теста.

5. Выкладываем яблоки, но без лишней жидкости.

6. Свисающими пластами теста закрываем наш пирог. Немного небрежно. Далее берем один или два тонких слоя фило и также "мятым" образом складываем их поверх пирога. Сверху смазываем сливочным маслом. Всего уходит 6-8 пластов теста.

7. Отправляем пирог в духовку на 190 градусов примерно на 30 минут. Смотрите, чтобы пирог не горел сверху, там тесто тоньше.

8. Достаем пирог из духовки. Сверху его нужно посыпать сахарной пудрой. Украсить можно по своему усмотрению. Веточки розмарина и замороженные ягоды брусники придадут пирогу нарядный и завершенный вид.

Пирог получается хрустящим сверху и плотным внутри. В некоторых рецептах тесто между слоями просыпают сахаром, на наш взгляд, это будет лишняя сладость. Яблоки и так достаточно сладкие. С пресным, но сливочным тестом получается идеальная композиция вкуса.

Приятного аппетита!