Моя бабушка жила в местечке с чуднЫм названием Чад. Мы с мамой приезжали туда на поезде, всегда ранним знобким утром, долго шли проулками со станции к дому, тихонько стучали в темное окошко бабушкиной избы… потом пили чай, и неизменно оказывалось, что бабушка, по своей деревенской привычке встававшая затемно, уже испекла в русской печке шаньги с картошкой и домашний хлеб…

Когда-то мне казалось, что нет ничего лучше этих ржаных бабушкиных шанег с картошкой, горячих, да с холодным молочком Да я и сейчас уверена, что это невероятная вкуснятина! Конечно, точь в точь, как у бабушки у меня не выходит – и дело даже не в отсутствии русской печки Наверное, невозможно повторить вкус детства,… но это совсем не значит, что не стоит и пытаться, правда?

Рецепт настолько же простой, насколько вкусный. Пресное тесто вообще универсально – подходит для выпечки открытых пирогов, пирожков, корзиночек-тарталеток, рулетов практически с любой начинкой. Замешивается быстро. Готовое тесто можно пару дней хранить в холодильнике, завернув в пленку – и в любой момент быстро сделать пирожки.

Можно приготовить только с пшеничной мукой, а для сладкой выпечки добавить ложку сахара в тесто. Замешивается, как правило, на сметане или кефире. Сметану берите любой жирности, чем выше жирность – тем более нежным, рассыпчатым выйдет тесто. С кефиром получится менее рассыпчатое, хрустящее, и при замесе потребуется немного больше муки.

Шаньги ржаные пресные с картошкой

Примерно 12-15 штук

Понадобится:

Масло сливочное – 200 гр.;

Сметана – 200 гр.;

Мука пшеничная – 1 стакан;

Мука ржаная – 1,5 стакана;

Разрыхлитель – ⅓ чайной ложки;

Соль – ⅓ чайной ложки;

Для начинки – картофельное пюре.

Сметана для смазывания.

Стакан объемом 240 гр.

Примечание: Пюре готовьте, как привыкли, главное сделайте его негустым – иначе будет суховато в готовом виде.

1. Масло достаньте из холодильника заранее, пусть согреется и растает – до консистенции сметаны примерно.

2. Размешиваем масло со сметаной, как соединятся - добавляйте муку, просеянную с солью и разрыхлителем. Замесите мягкое, пластичное тесто – оно хорошо держит форму и из него можно лепить .

3. Тесту нужно дать «отдохнуть» минут 20-30, можно на это время убрать в холодильник, накрыв пленкой. А если ждать невмоготу, то стряпайте сразу

4. Делим тесто на кусочки размером со среднее яйцо, каждый кусочек превращаем в лепешку – можно прямо пальцами-ладошками. У меня лепешки довольно тонкие, миллиметра 4, наверное - а вот начинки надо побольше, так вкуснее .

5. Выкладываю картофельное пюре толстенько, оставляю свободный край примерно 2,5 см. – это бортики. Повторюсь – тесто пластичное, поэтому даже защипывать не нужно – подняла бортики, к картошке прижала нежно, и все. Мажем сметанкой – можно печь.

6. Выпекайте при 200 градусах, до зарумянивания.