Творожный хлеб

У домашней выпечки много преимуществ. Можно испечь хлеб с любыми натуральными ингредиентами – орехами, семечками, сыром, травами, сухофруктами, сушеными грибами и прочее. Ржаной или пшеничный, а может быть, с добавкой кукурузной муки или овсяных хлопьев. Придать буханке любую форму и размер. И уж, конечно, вы не станете добавлять в тесто всяческие «улучшители, разрыхлители, обогатители» и прочую химию, от которой хлеб быстрее портится.

Предлагаю попробовать «Домашний хлеб с творогом». Хлеб по этому рецепту удается всегда, получается очень пышный, невероятно мягкий и нежный. Очень долго остается свежим! Конечно, чем быстрее хлеб съеден – тем лучше. Помните, раньше в булочных все пытали продавщиц: «А хлеб у вас точно свежий? Или вчерашний?» Этот хлебушек даже на следующий день остается все таким же воздушным и вкусным.

Хочу отметить, что процесс приготовления хлеба на самом деле довольно простой и быстрый – на то, чтоб замесить тесто и поставить хлеб в духовку суммарно уходит максимум 15, ну 20 минут. В остальное время личного участия не требуется.

Домашний хлеб с творогом



Понадобится: Вода – 240 мл.;

Яйцо – 1 большое;

Творог – 150 г;

Масло сливочное – 30 г (примерно 2 ст. л.);

Соль – 2 ч. л.;

Сахар – 3 ст. л.;

Дрожжи – 1,5 ч. л. сухих дрожжей (моментальных);

Мука – 4 стакана (объемом 240 мл.);

Примечания:

Творог должен быть мягкий и пастообразный, без твердых крупинок – иначе он не размешается в тесте, а так и останется крупинками. Я делала с мягким творогом в пачках, и пастообразным в пакетиках и баночках, и даже с творожком «Активиа».

Творог можно брать с добавками – изюм, курага и пр. Если творог простой, то будет вкусно, если в тесто добавить тертый лук и (или) укроп, примерно 2 ст.л.

Можно испечь в хлебопечке, рецепт к ней адаптирован. Количество ингредиентов – на 1 большую булку.

Сложным приготовление кажется только в первый раз. Все довольно легко, и рецепт, как я уже говорила, удачный. При желании тесто можно замесить в кухонном комбайне, насадкой-крюками для теста

1. В миску наливаем теплую воду, растворяем в ней соль-сахар, добавляем яйцо, творог, (лук и укроп, если хотите), перемешиваем. Температура получившейся смеси должна быть около 35 - 38 градусов.

2. Муку нужно просеять, при этом она разрыхляется и насыщается кислородом, в результате тесто получается более легким и пышным. Муку перемешать с дрожжами, и понемногу всыпать в жидкую смесь, все время перемешивая. Добавляем масло.



3. Энергично замешиваем, сначала ложкой, затем руками. Тесто должно получиться гладким, упругим, не липнущим к рукам. Главное, чтобы не вышло слишком крутое. Последний стакан можно подсыпать по частям, и месить тесто на столе, подсыпая остальную муку понемногу. Мните тесто энергично, пальцами заворачивая, как бы складывая на себя верхнюю треть колобка, и прижимайте руками. Поворачивайте время от времени тесто по кругу, другим бочком. Месить недолго – через несколько минут колобок станет гладким, и его можно вернуть в миску. Слегка присыпьте колобок мукой, и накройте полотенцем и крышкой.





4. Теперь его нужно оставить в теплом месте без сквозняков на час-полтора. Мы отдохнем, а работать будут дрожжи - тесто должно подняться, увеличиться в объеме примерно в 2 раза.

5. Когда это произойдет, нужно обмять тесто – то есть вынуть его из миски на стол, доску – и хорошенечко помять – сильно, но нежно! При этом выйдет лишний углекислый газ. Если этого не сделать, хлеб будет крупнопористым, с кисловатым запахом и хуже поднимется. При обминке тесто может «пищать» - издавать такие звуки, напоминающие писк. Поздравляю, все идет отлично!

6. Формируем буханочку. Если форма прямоугольная, то края подворачиваем внутрь, и кладем тесто в форму этими краешками вниз. Можно сформировать колобок, и печь его без всякой формы, просто на противне. Или использовать круглую стеклянную жаропрочную кастрюльку – дно застелите бумагой для выпечки, а стенки смажьте маслом и посыпьте мукой.





7. Теперь будущий хлеб в форме надо оставить в теплом месте для расстойки – тесто опять должно подняться и удвоиться в размерах. На это уйдет минут 40 - час. Можно печь!

8. Духовку разогреть до 200 градусов. Пеките первые 15 минут при 200 градусах, затем убавьте температуру до 180 и пеките еще 20-25 минут. Готовность пекари определяют так: переверните буханку (прихватите полотенцем), постучите по донышку – хорошо пропеченный хлеб звонко отзовется, как будто он внутри пустой. А если звук глухой – надо допечь. Можно уже без формы. Ну и конечно, готовый хлеб – золотисто-коричневый, с хрустящей корочкой.





9. Осталось только выложить хлебушек на доску, и накрыть полотенцем минут на 15 – отдохнуть.



