Хачапури на творожном тесте: воздушные, белковые и без лишней муки
Любите хачапури и ароматную выпечку, но бережёте талию? Приготовьте хачапури по рецепту на творожном тесте, в нём совсем немного муки и очень много творога! Хачапури будет по вкусу похож на настоящий, а времени потратите меньше!
Представьте: хрустящая корочка снаружи, нежная творожная текстура внутри, а вместо тяжести от теста — лёгкость и ударная доза белка. Это не просто хачапури — это вкусный фитнес-вариант для тех, кто любит поесть сытно, но без чувства вины!
Почему вам понравится?
- Минимум муки — при этом тесто держит форму, остаётся мягким и пористым, выглядит, как дрожжевое на разрыве.
- Максимум белка — творог делает блюдо питательным и более полезным, в сравнении с мучной выпечкой.
- Просто — замешивается за 5 минут, и быстро — выпекается 20 минут.
- Идеально для завтрака, перекуса после тренировки или даже в качестве лёгкого ужина.
Если любите эксперименты, попробуйте добавить в начинку шпинат, зелень или куриную грудку — получится ещё полезнее!
Хачапури на творожном тесте
Понадобится:
- Творог обезжиренный - брикет 200 г;
- Сыр сулугуни или «лёгкий» - 200 г;
- Разрыхлитель - 1 ч. л.;
- Соль по вкусу;
- Яйцо - 2 шт.;
- Мука - 70 г или чуть меньше, чем 3 ст. л.
Приготовление:
1. Яйца делим на белки и желтки (желтки понадобятся позже, положите их на плоскую тарелку).
2. Творог разминаем вилкой. В глубокой миске смешиваем творог, белки от яиц, муку, разрыхлитель и 50 граммов натертого на мелкой терке сыра.
3. Когда масса станет однородной, можно начинать лепить. Делим тесто на 2 части и влажными руками, на противне, вылепливаем лодочки, с углублением в середине и высокими краями.
4. Ставим в духовку, разогретую до 180⁰, на 15 минут. Лодочки зарумянятся и пропекутся.
5. Достаем, насыпаем сверху натёртый крупно сыр и ставим в духовку еще на 5 минут.
6. Достаём, кладем в центр каждой лодочки желток и ставим в духовку еще на минуту.
Готово! Приятного аппетита!
Наслаждайтесь хачапури без вреда для фигуры! Пусть ваше творожное тесто всегда поднимается, а сыр тянется в лучших грузинских традициях!