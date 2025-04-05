Хачапури на творожном тесте: воздушные, белковые и без лишней муки

Любите хачапури и ароматную выпечку, но бережёте талию? Приготовьте хачапури по рецепту на творожном тесте, в нём совсем немного муки и очень много творога! Хачапури будет по вкусу похож на настоящий, а времени потратите меньше!

Представьте: хрустящая корочка снаружи, нежная творожная текстура внутри, а вместо тяжести от теста — лёгкость и ударная доза белка. Это не просто хачапури — это вкусный фитнес-вариант для тех, кто любит поесть сытно, но без чувства вины!

Почему вам понравится?

Минимум муки — при этом тесто держит форму, остаётся мягким и пористым, выглядит, как дрожжевое на разрыве.

Максимум белка — творог делает блюдо питательным и более полезным, в сравнении с мучной выпечкой.

Просто — замешивается за 5 минут, и быстро — выпекается 20 минут.

Идеально для завтрака, перекуса после тренировки или даже в качестве лёгкого ужина.

Если любите эксперименты, попробуйте добавить в начинку шпинат, зелень или куриную грудку — получится ещё полезнее!

Хачапури на творожном тесте

Понадобится: Творог обезжиренный - брикет 200 г;

Сыр сулугуни или «лёгкий» - 200 г;

Разрыхлитель - 1 ч. л.;

Соль по вкусу;

Яйцо - 2 шт .;

.; Мука - 70 г или чуть меньше, чем 3 ст. л.

Приготовление:

1. Яйца делим на белки и желтки (желтки понадобятся позже, положите их на плоскую тарелку).

2. Творог разминаем вилкой. В глубокой миске смешиваем творог, белки от яиц, муку, разрыхлитель и 50 граммов натертого на мелкой терке сыра.

3. Когда масса станет однородной, можно начинать лепить. Делим тесто на 2 части и влажными руками, на противне, вылепливаем лодочки, с углублением в середине и высокими краями.

4. Ставим в духовку, разогретую до 180⁰, на 15 минут. Лодочки зарумянятся и пропекутся.

5. Достаем, насыпаем сверху натёртый крупно сыр и ставим в духовку еще на 5 минут.

6. Достаём, кладем в центр каждой лодочки желток и ставим в духовку еще на минуту.

Готово! Приятного аппетита!

Наслаждайтесь хачапури без вреда для фигуры! Пусть ваше творожное тесто всегда поднимается, а сыр тянется в лучших грузинских традициях!