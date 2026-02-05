Что-то новенькое к Масленице! Готовим зелёные блинчики с необычной начинкой

Масленица – прекрасный повод порадовать себя и своих близких вкусными блинчиками. Рецептов блинов на сайте U-mama уже очень-очень много. Но мы стараемся найти что-то новенькое. Сегодня готовим блины со шпинатом и необычной начинкой с творогом в азиатском стиле. Интересно, вкусно и полезно!

Ингредиенты на 15 блинчиков и 6 начинок:

Блины:

яйца 3 шт;

шпинат 70 г;

вода 50 мл;

молоко 200 мл;

мука 100 г;

растительное масло 2 ст.л.;

соль 1/2 ч.л.;

сахар 1 ч.л.

Начинка:

зернистый творог в сливках 200 г;

авокадо 1 шт;

помидоры черри 12 шт;

острый перец 1 шт;

кинза;

зелёный лук;

соль;

перец;

оливковое масло 1 ст.л.;

лимон или лайм;

соус "Сладкий чили".

1. Замаринуем авокадо. Спелый авокадо очистим от кожуры и нарежем на тонкие слайсы, а их ещё пополам. В миску к авокадо добавляем: оливковое масло, соль, перец, зеленый лук и кинзу. Туда же выжимаем сок лимона. По-возможности, лучше взять лайм.

2. Делаем тесто для блинов. Шпинат моем и отправляем в высокий стакан. Добавляем туда 50 мл воды. Тщательно взбиваем блендером. Получается густая ярко-зеленая эмульсия.

3. В миску разбиваем три яйца, добавляем 100 мл молока и шпинатную массу. Перемешиваем. Кладем соль, сахар, растительное масло и муку. Тщательно перемешиваем венчиком. Когда мука полностью разойдется, выливаем оставшееся молоко. Получается красивое насыщенное зелёное тесто. Даём ему постоять минут 5-10 и можно выпекать блины.

4. Разогреваем сковороду и смазываем ее растительным маслом. Блины будем выпекать на среднем огне. Чтобы они оставались красивого салатового цвета, без сильного припёка. Толщину блинчика регулировать можно по своему вкусу. Мы печём довольно тонкие.

5. Перевернули! Из этого количества теста получается около 15 блинчиков.

6. Собираем начинку. На готовый, но немного остывший блинчик, выкладываем пару ложек зернистого творога. Мы взяли тот, что продается в сливках. Он вкуснее, чем просто рассыпчатый. Сверху выкладываем заранее замаринованный авокадо, нарезаем помидоры черри, острый перчик, немного зеленого лука и капельку соуса "Острый чили" или "Чили-манго".

Готово! Сами по себе шпинатные блинчики по вкусу не слишком сильно отличаются от обычных. Но небольшой вкус шпината всё же имеется. Начинка идеально сочетается с такими блинами! Нежный творог, сочные томаты, яркий вкус замаринованного авокадо и цитрусовая кислинка. Соус-чили тут идеально подходит. За счёт зелени и овощей блины получаются не такими тяжелыми, но при этом очень сытными благодаря творогу и авокадо.

Приятного аппетита!