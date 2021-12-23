Домашние имбирные пряники

Я храню из своего детства воспоминания аромата Нового года. И это не мандарины, как принято считать, а запах домашних имбирных пряников! Каждый год я пеку дома шоколадно-имбирные пряники по этому рецепту. Получается очень вкусно - там и мёд, и ванилин, и корица, и цедра мандарина, и какао и, конечно же, имбирь!

Когда мы с детьми их выпекаем, наш дом наполняется волшебным ароматом. Хочу, чтобы такие вкусные ароматные воспоминания новогоднего праздника были и у моих детей. А если дети мои будут продолжать такую новогоднюю традицию, то это будут чудеса!

Новогодний рецепт. Имбирные пряники

Понадобится:

Мёд жидкий - 300 г

Сахар - 250 г

Сливочное масло - 200 г

Мука - 750 г

Яйцо - 4 шт.

Имбирь молотый - 2 ч. ложки

Корица - 2 ч. ложки

Какао - 2 ч. ложки

Разрыхлитель - 4 ч. ложки

Апельсиновая цедра - 2 ч. ложки

Ванилин - 2 щепотки.

Приготовление:

1. Растопите 200 г сливочного масла и смешайте с мёдом, добавьте яйца и весь сахар. Хорошо перемешиваем до однородной массы.

2. Добавьте в эту массу все сухие ингредиенты: имбирь, корицу, какао (кто любит более шоколадные, можно и больше, чем указано в рецепте, или вовсе не класть какао), апельсиновую цедру, ванилин, разрыхлитель теста, крахмал и муку. Замесите тесто. Оставьте его в плёнке или в целлофановом мешочке в холодильнике примерно на полчаса.

3. Тесто нужно раскатать толщиной 0,5 - 0,7 мм. Из теста вырежьте формочками пряники. Полёт фантазии - не ограничен, заготовка может быть какой угодно формы.

4. Укладываем наши пряники на противень с пергаментной бумагой или на силиконовый коврик.

5. Выпекайте пряники при 180 гр в духовке 15-20 минут. Главное - не пересушить, чтобы не пришлось их грызть))) После того, как вы их достанете, они ещё немного затвердеют, когда остынут.

Украшайте по вашему вкусу и желанию.

Приятного аппетита!