А мы продолжаем делиться с вами рецептами блинов от известных людей. Сегодня мы публикуем рецепт, который проверили сами. Это десертные кофейные блины от киноактера Андрея Гайдуляна.

Блины кофейные от Андрея Гайдуляна

Вам понадобится:

150 мл кофе

50 мл молока

1 яйцо

100 г муки

1 ст.л. сливочного масла

4-5 ч.л. сахар

щепотка соли

масло для обжарки

1. Сварите крепкий кофе (4 ч.л. молотого кофе на 150 мл воды), процедите, немного охладите, смешайте с молоком комнатной температуры.

2. Яйцо взбейте в однородную массу, смешайте с кофе, сахаром и солью.

3. Муку добавляйте постепенно, помешивая, тщательно растирая комочки.

4. В готовое тесто влейте теплое топленое сливочное масло.

5. Пеките, не жалея растительного масла.