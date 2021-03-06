Блины кофейные от Андрея Гайдуляна
Вкусные десертные блины к чашке кофе.
А мы продолжаем делиться с вами рецептами блинов от известных людей. Сегодня мы публикуем рецепт, который проверили сами. Это десертные кофейные блины от киноактера Андрея Гайдуляна.
Блины кофейные от Андрея Гайдуляна
Вам понадобится:
- 150 мл кофе
- 50 мл молока
- 1 яйцо
- 100 г муки
- 1 ст.л. сливочного масла
- 4-5 ч.л. сахар
- щепотка соли
- масло для обжарки
1. Сварите крепкий кофе (4 ч.л. молотого кофе на 150 мл воды), процедите, немного охладите, смешайте с молоком комнатной температуры.
2. Яйцо взбейте в однородную массу, смешайте с кофе, сахаром и солью.
3. Муку добавляйте постепенно, помешивая, тщательно растирая комочки.
4. В готовое тесто влейте теплое топленое сливочное масло.
5. Пеките, не жалея растительного масла.
Оставить комментарий