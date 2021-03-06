Форум
Выпечка

Блины кофейные от Андрея Гайдуляна

Вкусные десертные блины к чашке кофе.

А мы продолжаем делиться с вами рецептами блинов от известных людей. Сегодня мы публикуем рецепт, который проверили сами. Это десертные кофейные блины от киноактера Андрея Гайдуляна.  

Вам понадобится:

  • 150 мл кофе
  • 50 мл молока
  • 1 яйцо
  • 100 г муки
  • 1 ст.л. сливочного масла
  •  4-5 ч.л. сахар
  • щепотка соли
  • масло для обжарки

1. Сварите крепкий кофе (4 ч.л. молотого кофе на 150 мл воды), процедите, немного охладите, смешайте с молоком комнатной температуры.

2. Яйцо взбейте в однородную массу, смешайте с кофе, сахаром и солью.

3. Муку добавляйте постепенно, помешивая, тщательно растирая комочки.

4. В готовое тесто влейте теплое топленое сливочное масло.

5. Пеките, не жалея растительного масла.

Выпечка
