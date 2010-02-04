Издавна финики считались пищей богов и фараонов. В древнем Египте на основе фиников и их косточек готовили самые разные лекарства, а из сока свежих плодов - финиковый мед, повышающий «мужскую силу». В арабских странах финик и по сей день используется как в лечебных целях, так и в качестве одного из основных продуков питания – арабы называют его «хлеб пустыни». Финик один из наиболее полезных сухофруктов, самый «богатый» по содержанию минералов, витаминов и аминокислот. Благодаря своему уникальному составу финики помогают регулировать уровень сахара в крови и понижают холестерин, укрепляют иммунитет, сердце и сосуды, поддерживают здоровую микрофлору в кишечнике. А еще они защищают зубы от кариеса, потому что богаты фтором. Правда, здорово? – и сладко, и зубы в порядке. Финики содержат большое количество натурального сахара (фруктозы, глюкозы), который намного полезнее рафинированного, поэтому диетологи настойчиво советуют заменять финиками конфеты и прочие сладости, содержащие «пустые» калории. Предлагаю испечь финиковый кекс, с большим количеством полезных фиников и орехов, с растительным маслом и совсем без сахара. «Диетический» - если это слово вообще применимо к выпечке.

Финиковый кекс

Очень мягкий, ароматный, чуть влажный кекс

Понадобится:

Финики без косточки – полная пол-литровая банка ;

Апельсин – 1 средний;

Орехи грецкие – 1 стакан;

Яйца – 3 шт.;

Растительное масло – 100 мл.;

Мука – 1 стакан;

Соль - щепотка;

Разрыхлитель – 2 ч. л.;

Стакан 240 гр.

Примечание. Можете испечь без апельсина, тогда добавьте к финикам четверть стакана воды.

· Финики вымойте, если очень твердые – залейте половиной стакана кипятка и дайте набухнуть. «Твердокаменные» финики можно немного поварить.

· Апельсин чистим, режем на части и убираем косточки. В чашу комбайна кладем финики (без воды) и апельсин и насадкой-ножом рубим некоторое время, пока не получится пюре с мелкими кусочками фиников.

· Добавьте орехи, и включите еще на минуту – другую, чтобы орехи размолоть (довольно мелко, но не в муку). Смените насадку на венчик (миксер), добавьте яйца и взбейте до пышного, густого светлого крема.

· Теперь влейте масло, на низкой скорости размешайте до соединения масла с финиковым кремом.

· Перекладываем получившуюся массу в миску, добавляем муку, смешанную с разрыхлителем и щепоткой соли и быстро замешиваем тесто – оно получится густым, вязким.

· Выпекать в заранее разогретой духовке при 180 градусах минут 35-40.

Пирог получится темного цвета, проверять на готовность лучше деревянной палочкой (должна быть сухая, без влажных крошек).

Из этого же теста можно испечь маленькие порционные кексы – маффины, они пекутся быстрее, примерно 15 минут.