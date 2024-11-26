18 рецептов кексов в одной подборке!

Рецептов кексов великое множество, можно печь их в духовке, мультиварке и даже микроволновке хоть каждый день - и каждый день выбирать разный рецепт теста и начинки. А ведь готовить их очень просто! Собирайте вечером всю семью и вместе готовьте и угощайтесь! В нашей копилке есть 18 рецептов, мы собрали их в одной подборке.

Шоколадный кекс с миндалем и имбирными цукатами

Шоколадный новогодний кекс Давайте заменим новогодний торт пряным шоколадным кексом с миндалем и имбирными цукатами! Этот кекс можно испечь заранее: в меру влажный, рассыпчатый и плотный, с нежным пряным ароматом. Читать далее

Кекс-кулич по рецепту шеф-повара Александра Бельковича

Кулич (он же кекс) на сгущенке Это не традиционный кулич на дрожжах, а кекс в форме кулича. Рецепт для тех, кто не готов потратить 3-4 часа на традиционные куличи. Читать далее

Воздушный кекс со смородиной

Быстрый кекс с кислинкой смородины Быстрый вариант, который не требует использования весов и миксера. Кекс получается влажный, мягкий, воздушный, его структура и вкус очень похожи на манник. Читать далее

Маффины с грушей и хрустящей гранолой

Апельсиновый кекс - вкусное удовольствие!

Лимонный кекс в мультиварке

Закусочные шпинатные маффины

Несладкие кексы-маффины Маленькие порционные кексы-маффины могут быть разными: с сыром, с травами, с ветчиной, курой или беконом, с тунцом, с грибами, помидорами и маслинами… Читать далее

Морковный кекс с фундуком

«Ореховая версия» морковного кекса Рецепт можно сделать совсем «бюджетным», стоит только заменить сливочное масло растительным и испечь без орехов. Читать далее

«Диетический» финиковый кекс

Финиковый кекс Кекс с большим количеством полезных фиников и орехов, с растительным маслом и совсем без сахара. «Диетический» - если это слово вообще применимо к выпечке. Читать далее

Мини-кексы с творогом

Заголовок Очень мягкие, пышные, лимонные, они сделают ваше семейное субботнее чаепитие немного уютнее. И, возможно, станут одними из ваших любимых кексов. Читать далее

Кексы закусочные с кабачком

Нежные кексы с кабачком Кабачок дает кексам влажность и мягкость. Закусочные кексы хороши с бульоном, салатом, вместо хлеба и просто так. Читать далее

Тыквенный кекс с кокосом

Кексы с грушами и лимонным ароматом

Кексы с грушами и лимонным ароматом Попробуйте добавить в тесто для кексов зерновые хлопья и заменить сливочное масло растительным, и вы удивитесь, насколько вкусно получится! Читать далее

Маффины с кефиром и красной смородиной

Кексы-маффины на кефире Рецепт теста с кефиром-простоквашей и растительным маслом, кексы из него получаются воздушные и мягкие, можно делать с любыми ягодами! Читать далее

Сочные яблочные кексы

Кексы шоколадные с гречневой мукой

Вкуснейший кекс с кабачком и шоколадной крошкой

Кекс с шоколадной крошкой Выпечка с ароматом корицы и пряностей. Попробуйте этот кекс, у него рассыпчатая хрустящая корочка и мягкая серединка, с кусочками шоколада и изюмом. Читать далее

Банановый хлеб (он же банановый кекс)