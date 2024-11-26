Форум
Выпечка

18 рецептов кексов в одной подборке!

Рецептов кексов великое множество, можно печь их в духовке, мультиварке и даже микроволновке хоть каждый день - и каждый день выбирать разный рецепт теста и начинки. А ведь готовить их очень просто! Собирайте вечером всю семью и вместе готовьте и угощайтесь! В нашей копилке есть 18 рецептов, мы собрали их в одной подборке.

Шоколадный кекс с миндалем и имбирными цукатами

Шоколадный новогодний кекс

Давайте заменим новогодний торт пряным шоколадным кексом с миндалем и имбирными цукатами! Этот кекс можно испечь заранее: в меру влажный, рассыпчатый и плотный, с нежным пряным ароматом.

Кекс-кулич по рецепту шеф-повара Александра Бельковича

Кулич (он же кекс) на сгущенке

Это не традиционный кулич на дрожжах, а кекс в форме кулича. Рецепт для тех, кто не готов потратить 3-4 часа на традиционные куличи.

Воздушный кекс со смородиной

Быстрый кекс с кислинкой смородины

Быстрый вариант, который не требует использования весов и миксера. Кекс получается влажный, мягкий, воздушный, его структура и вкус очень похожи на манник.

Маффины с грушей и хрустящей гранолой

Домашние маффины с грушей и гранолой

Приготовить их быстро, рецепт простой, и продукты все доступные.

Апельсиновый кекс - вкусное удовольствие!

Кекс с апельсиновым ароматом

Рецепт кекса простой, времени на приготовление нужно совсем немного.

Лимонный кекс в мультиварке

Очень вкусный лимонный кекс

Можно приготовить в мультиварке или духовке. Он получается мягкий, сочный, пропитанный лимонным сиропом.

Закусочные шпинатные маффины

Несладкие кексы-маффины

Маленькие порционные кексы-маффины могут быть разными: с сыром, с травами, с ветчиной, курой или беконом, с тунцом, с грибами, помидорами и маслинами…

Морковный кекс с фундуком

«Ореховая версия» морковного кекса

Рецепт можно сделать совсем «бюджетным», стоит только заменить сливочное масло растительным и испечь без орехов.

«Диетический» финиковый кекс

Финиковый кекс

Кекс с большим количеством полезных фиников и орехов, с растительным маслом и совсем без сахара. «Диетический» - если это слово вообще применимо к выпечке.

Мини-кексы с творогом

Очень мягкие, пышные, лимонные, они сделают ваше семейное субботнее чаепитие немного уютнее. И, возможно, станут одними из ваших любимых кексов.

Кексы закусочные с кабачком

Нежные кексы с кабачком

Кабачок дает кексам влажность и мягкость. Закусочные кексы  хороши с бульоном, салатом, вместо хлеба и просто так.

Тыквенный кекс с кокосом

Тыквенно-кокосвый кекс

Потрясающе ароматный, с кокосово-ореховой глазурью.

Кексы с грушами и лимонным ароматом

Кексы с грушами и лимонным ароматом

Попробуйте добавить в тесто для кексов зерновые хлопья и заменить сливочное масло растительным, и вы удивитесь, насколько вкусно получится!

Маффины с кефиром и красной смородиной

Кексы-маффины на кефире

Рецепт теста с кефиром-простоквашей и растительным маслом, кексы из него получаются воздушные и мягкие, можно делать с любыми ягодами!

Сочные яблочные кексы

Мини-кексы с яблочной начинкой

Очень легкие кексы с мягкими и нежными яблоками. Вкусно и ароматно!

Кексы шоколадные с гречневой мукой

Шоколадные кексы на гречневой муке

Если для вас выпечка без пшеничной муки тоже актуальна – берите рецепт на заметку!

Вкуснейший кекс с кабачком и шоколадной крошкой

Кекс с шоколадной крошкой

Выпечка с ароматом корицы и пряностей. Попробуйте этот кекс, у него рассыпчатая хрустящая корочка и мягкая серединка, с кусочками шоколада и изюмом.

Банановый хлеб (он же банановый кекс)

Десертный банановый хлеб

Можно побаловать себя  банановым хлебом – он относится к разряду десертных, а выпекается, как кекс.

