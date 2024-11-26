18 рецептов кексов в одной подборке!
Рецептов кексов великое множество, можно печь их в духовке, мультиварке и даже микроволновке хоть каждый день - и каждый день выбирать разный рецепт теста и начинки. А ведь готовить их очень просто! Собирайте вечером всю семью и вместе готовьте и угощайтесь! В нашей копилке есть 18 рецептов, мы собрали их в одной подборке.
Шоколадный кекс с миндалем и имбирными цукатами
Шоколадный новогодний кекс
Давайте заменим новогодний торт пряным шоколадным кексом с миндалем и имбирными цукатами! Этот кекс можно испечь заранее: в меру влажный, рассыпчатый и плотный, с нежным пряным ароматом.
Кекс-кулич по рецепту шеф-повара Александра Бельковича
Кулич (он же кекс) на сгущенке
Это не традиционный кулич на дрожжах, а кекс в форме кулича. Рецепт для тех, кто не готов потратить 3-4 часа на традиционные куличи.
Воздушный кекс со смородиной
Быстрый кекс с кислинкой смородины
Быстрый вариант, который не требует использования весов и миксера. Кекс получается влажный, мягкий, воздушный, его структура и вкус очень похожи на манник.
Маффины с грушей и хрустящей гранолой
Домашние маффины с грушей и гранолой
Приготовить их быстро, рецепт простой, и продукты все доступные.
Апельсиновый кекс - вкусное удовольствие!
Кекс с апельсиновым ароматом
Рецепт кекса простой, времени на приготовление нужно совсем немного.
Лимонный кекс в мультиварке
Очень вкусный лимонный кекс
Можно приготовить в мультиварке или духовке. Он получается мягкий, сочный, пропитанный лимонным сиропом.
Закусочные шпинатные маффины
Несладкие кексы-маффины
Маленькие порционные кексы-маффины могут быть разными: с сыром, с травами, с ветчиной, курой или беконом, с тунцом, с грибами, помидорами и маслинами…
Морковный кекс с фундуком
«Ореховая версия» морковного кекса
Рецепт можно сделать совсем «бюджетным», стоит только заменить сливочное масло растительным и испечь без орехов.
«Диетический» финиковый кекс
Финиковый кекс
Кекс с большим количеством полезных фиников и орехов, с растительным маслом и совсем без сахара. «Диетический» - если это слово вообще применимо к выпечке.
Мини-кексы с творогом
Очень мягкие, пышные, лимонные, они сделают ваше семейное субботнее чаепитие немного уютнее. И, возможно, станут одними из ваших любимых кексов.
Кексы закусочные с кабачком
Нежные кексы с кабачком
Кабачок дает кексам влажность и мягкость. Закусочные кексы хороши с бульоном, салатом, вместо хлеба и просто так.
Тыквенный кекс с кокосом
Тыквенно-кокосвый кекс
Потрясающе ароматный, с кокосово-ореховой глазурью.
Кексы с грушами и лимонным ароматом
Кексы с грушами и лимонным ароматом
Попробуйте добавить в тесто для кексов зерновые хлопья и заменить сливочное масло растительным, и вы удивитесь, насколько вкусно получится!
Маффины с кефиром и красной смородиной
Кексы-маффины на кефире
Рецепт теста с кефиром-простоквашей и растительным маслом, кексы из него получаются воздушные и мягкие, можно делать с любыми ягодами!
Сочные яблочные кексы
Мини-кексы с яблочной начинкой
Очень легкие кексы с мягкими и нежными яблоками. Вкусно и ароматно!
Кексы шоколадные с гречневой мукой
Шоколадные кексы на гречневой муке
Если для вас выпечка без пшеничной муки тоже актуальна – берите рецепт на заметку!
Вкуснейший кекс с кабачком и шоколадной крошкой
Кекс с шоколадной крошкой
Выпечка с ароматом корицы и пряностей. Попробуйте этот кекс, у него рассыпчатая хрустящая корочка и мягкая серединка, с кусочками шоколада и изюмом.
Банановый хлеб (он же банановый кекс)
Десертный банановый хлеб
Можно побаловать себя банановым хлебом – он относится к разряду десертных, а выпекается, как кекс.