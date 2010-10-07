Сладкий тыквенный пирог

На календаре октябрь. Осень... Мое любимое время года. И надо же так случиться, что именно осенью мы с мужем начали встречаться... Шум листвы, запах глинтвейна, буйство красок, вечная любовь - вот она, моя осень!!!

И никаких депрессий, как бы их там не "пропагандировали" в это время года. Итак, годовщина!!! 3 года, как мы вместе с моим единственным и любимым. И рядом с нами наш сын. Это дело надо отметить!!! А где, как ни в том самом месте, в котором мы были 3 года назад.

Тогда на арену вызываем дедулю - водиться с внуком, пока родители празднуют))) Дедуля – любитель вкусно поесть! Так что задобрить его не помешает. Лично у меня осень в плане кухни ассоциируется с прекрасной, яркой, ароматной ТЫКВОЙ!!!

Куда сейчас ни глянь - везде тыква. Пришел ее сезон, ее время. А большинство и не знает, куда бы деть урожай тыквенный. Потому бабули и продают ее. Купите - не пожалеете.

Итак, пирог для дедули из тыквы от бабули.

Понадобится:

300 г (2,5 стакана) муки первого или высшего сорта,

200 г сливочного масла или маргарина,

250 г сахара (100 г тесто+150 г в начинку),

3 яйца (1 – в тесто, 2 – в начинку),

1/2 ч.л. соли

450 г тыквы (в чистом виде)

1,5 стакана сгущенного молока

сахарная пудра

Тесто:

* Муку просеиваем горкой на деревянную разделочную доску. Сверху насыпаем сахар. В муке делаем углубление, вбиваем внутрь одно яйцо. На муку кладем куски масла.

* Длинным ножом нарубаем все продукты и быстро разминаем руками до получения однородного теста (долго месить тесто не рекомендую). Затем тесто скатываем в шар, накрываем салфеткой или заворачиваем в пищевую пленку и кладем на 1/2-1 час в холодильник (тесто можно приготовить заранее и держать в холодильнике).

Начинка:

* Тыкву очищаем и нарезаем небольшими пластиками. На кастрюлю с кипящей водой кладем сито с нашей тыквой. Готовим тыкву на пару 20 минут, чтоб она стала мягкой (варить тыкву не рекомендую, иначе она впитает в себя больше жидкости, что в дальнейшем может отразиться на нашей начинке). Итак, тыква готова. Измельчаем ее блендером в пюре.

* В большой миске взбиваем 2 яйца с сахаром. Затем добавляем соль, измельченную в блендере тыкву и сгущенное молоко. Тщательно всё взбиваем до загустения (загустеть должно слегка, не ждите, что будет эффект, как со сливками 35%).

* Достаем из холодильника наше тесто. Помещаем его в высокую форму диаметром 25-27 см и высотой бортов 8-10 см. Форму предварительно необходимо смазать маслом или застелить пергаментом. Для пущей верности я обложила форму смазанным маслом пергаментом. Далее выливаем нашу начинку на тесто и ставим в заранее разогретую до 200°С духовку.

*Выпекаем сию красоту 15 минут, затем убавляем температуру до 180°С и выпекаем еще 40-50 минут. Вынимаем пирог из духовки, охлаждаем и оставляем в холодильнике на 2 часа. Пирог готов!!! Перед подачей можно посыпать пирог сахарной пудрой.