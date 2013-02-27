Когда-то, в советские времена, тесто с картофельным пюре было достаточно популярно, а потом забыто. Во всяком случае, я не вспоминала про него, пока – недавно – не наткнулась на этот рецепт в старом кулинарном блокнотике. Если вы печете из такого теста, делитесь рецептами – насколько я помню, варианты были разные.

Чем хорошо картофельное тесто? Во-первых, оно достаточно универсально, подходит для пирогов, пирожков, и разнообразной «булочной» выпечки. Во-вторых, практически всегда удается, булочки получаются мягкими и долго не черствеют.

Вкус теста и готовых изделий из него нейтральный, без ярко выраженных «хлебных» нот, а мякиш нежный и мелкопористый.

Яйца в картофельном тесте не нужны совсем, мягкость и сдобность выпечке придает картошка, и если заменить молоко картофельным отваром, то можно напечь постных булок и пирогов, и они тоже будут вкусными.

Попробуем?

Тесто картофельное дрожжевое

Понадобится:

Пюре картофельное – 300-350 гр.;

Молоко – 300 мл.;

Сахар – 2 ст.л.;

Соль – 1 чайная ложка с горкой;

Дрожжи сухие – 2 чайные ложки с горкой;

Мука – 4-5 стаканов;

Масло растительное – 1/3 стакана;

· Для этого теста понадобится картофельное пюре, 300-350 гр. Это неполная пол-литровая банка, или большая (300 мл.) кружка «с горкой». Можно сварить картошку специально для теста, или отложить немного, когда будете делать пюре к обеду или ужину. Если готовите пюре только «на тесто», достаточно растолочь картошку, слегка разведя отваром.

· Тесто можно замешивать в хлебопечке или комбайне, насадкой для замешивания теста (крюки). Дрожжи и соль добавьте в муку и размешайте. Кладите в чашу комбайна пюре, добавляйте теплое молоко (не горячее, высокая температура «убьет» дрожжи), сахар и муку, и перемешивайте на минимальной скорости, минут 5-7. Должно получиться чуть жидковатое однородное тесто. Оставьте минут на 20-30.

· После этого вымесите еще раз, постепенно добавляя масло. На минимальной скорости месите минут 10. Хорошо вымешанное тесто тягучее, эластичное, мало липнет к рукам и стенкам посуды. Степень эластичности в большой степени зависит от муки, но в целом – тянется достаточно хорошо и сильно рваться не должно. Все это можно проделать руками, только времени, конечно, понадобится больше.

· Перекладывайте в миску, и накройте полотенцем – пусть немного отдохнет и поднимется. Когда вырастет вдвое, можно стряпать.

· Я сделала простые булочки с кунжутной посыпкой, пирожки с картошкой (с оставшимся пюре), и круглый пирог с простой сырной начинкой (тертый сыр смешала с сырым яйцом).

· Перед выпечкой изделиям нужно дать время на расстойку: накройте готовые булочки пленкой, и дайте постоять в теплом месте минут 15, чтобы тесто стало пышным и увеличилось в объеме. Пекла пирог 25 минут, булочки и пирожки - 15 минут при 200 градусах.