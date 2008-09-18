Простой яблочный пирог (с вариантами начинок)

Фруктовые и ягодные пироги обожают все. А вот с тестом канителиться некоторые не любят . Предлагаю испечь простой яблочный пирог – никакой возни с тестом, потому что и теста (в привычном понимании) нет . А еще в нем нет яиц – мне кажется, это второй плюс рецепта, особенно для тех, кто по какой-либо причине яйца не употребляет. Несмотря на то, что печется пирог долго, на подготовку нужно всего 15-20 минут - а дальше старается духовка и без вашего участия. Пока ужинаете – готов десерт. Это третий плюс. Можно изменять начинку – добавить ваши любимые фрукты или ягоды (четвертый плюс). Наконец, это альтернатива слегка поднадоевшим шарлоткам и манникам! Пробуем?

Простой яблочный пирог

На подготовку 20 минут, на выпечку – 60-75 минут. Без яиц. Сочная начинка и хрустящая сахарная корочка.

Понадобится: Яблоки кислые или кисло-сладкие – 1 – 1,2 кг.;

Мука – 1 стакан;

Манка – 1 стакан;

Сахар – 2/3 стакана;

Разрыхлитель – 1 пакетик 10 гр.;

Масло сливочное – 40 - 50 гр.;

Корица (для любителей, можно заменить ванильным сахаром);

Соль – на кончике чайной ложки.

Примечания:

а). Пирог довольно сладкий, поэтому яблоки лучше взять кислые или кисло-сладкие. И твердые – очень мягкие яблоки станут однородной массой, что, впрочем, нисколько не повлияет на вкус пирога, а только на структуру.

б). Яблоки можно заменить другими фруктами и ягодами, главное, чтобы они были СОЧНЫМИ!!!

1. Соединяем в миске сахар, манку, соль и муку, просеянную вместе с разрыхлителем. Перемешиваем – так, чтобы все компоненты распределились равномерно. Это будет «тесто».

2. Теперь начинка. Яблоки чистим и шинкуем тонкой соломкой или маленькими кубиками. Можно даже натереть на крупной терке, но мне больше нравится соломкой – так интереснее структура пирога. Если тереть на терке, будет отчетливее «слоистость», а слой яблочной начинки – плотнее и однороднее.

3. Форму выстилаем бумагой для выпечки – так будет легче вынимать, и пирог не разломится. На дно формы насыпьте примерно треть сухой смеси, можно даже поменьше трети – точность особая не нужна, «на глазок». Выложите половину яблок, равномерно, можно слегка прижать. Сверху – более-менее равномерно половину оставшейся смеси. Я насыпаю столовой ложкой. Еще слой яблок. Корица или ванильный сахар, если хотите. И оставшуюся сухую смесь.

4. Перед тем, как поставить в духовку, разложите на поверхности будущего пирога стружки сливочного масла. Можно натереть масло на терке, предварительно заморозив его – так будет удобнее и равномернее. Выпекать при 160 – 180 гр. примерно 1 час – 1 час 15 минут.

Если сверху плохо румянится пирог, можно в конце выпекания, минут за 15 до готовности увеличить температуру градусов на 20.

Я пекла 1 час 15 минут в духовке с конвекцией на 160 градусах, это соответствует 180 гр. обычной духовки.

Можно испечь этот пирог не только с яблоками. В сезон делала с малиной и красной смородиной, очень вкусно. Думаю, со сливой можно попробовать, она довольно сочная. А вот еще такие:

Пирог с яблоками и брусникой

Прекрасное сочетание – кисленькие брусничины в сладком пироге! Брусника не отличается особой сочностью, и я заменила ею только треть яблок. Ягоды не размораживала, положила (только что из морозилки) поверх последнего слоя яблок.

Перед выпечкой посыпала пирог грецкими орехами. Можно подать к горячему пирогу шарик мороженого, это вкусно!

Пирог с яблоками и вишней

Получился очень «вишневый», сочный и ароматный. На полкило яблок – пакет замороженной вишни. Первым слоем начинки - яблоки плюс немного вишни, порезанной на половинки и разложенной срезом вниз. Второй «начиночный» слой – только вишня. Вишню надо слегка разморозить, так, чтобы ягоды перестали быть твердокаменными, но еще не пустили сок. Тогда во время выпечки она будет медленно отдавать сок, и пирог равномерно пропитается. И поэтому, возможно, придется печь немного дольше.