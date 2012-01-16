Недавно моя младшая дочь открыла для себя он-лайн игры для девочек на портале GirlsGoGames.ru. В числе прочих, там есть раздел «игры на приготовление еды» - можно приготовить салаты, кексы, спагетти и морепродукты, испечь и украсить торт или печенье. Перед горячим «Мааам! Смотри скорее, какое я печенье сделала! Давай такое же испечем, ну давай!» я не устояла, и печенье мы испекли. Не совсем «такое же», правда, но нам было весело его делать и вкусно есть. Может быть, понравится и вам!

Двухцветное печенье «Шоколадно-ванильная спираль»

Понадобится (на 15-18 штук):

Масло сливочное – 1 пачка (200 гр.);

Сахар мелкий – ½ стакана, или сахарная пудра – 100 гр.;

Яйца – 1 шт.

Мука – 2 стакана без горки +3 ст.л. без горки;

Какао – 3 ст.л. без горки;

Ванильный сахар – 1 пакетик;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка без горки;

Примечание:

Стан 250 мл.

В этом рецепте сахарная пудра и сахар взаимозаменяемы, главное – сахар должен быть мелким, и в этом случае масло с сахаром нужно дольше растирать, практически до растворения кристалликов сахара.

1. Для приготовления этого печенья нужно заранее вынуть масло из холодильника, развернуть и дать ему согреться до комнатной температуры – мягкое, пластичное масло легко и быстро замешивается-взбивается даже ложкой.

2. К мягкому маслу добавьте сразу весь сахар и ложкой/взбивалкой/миксером замешиваейте-растирайте. Сахарная пудра растворится быстрее, с сахаром придется мешать немного дольше. Добавьте яйцо, и продолжайте растирать массу – масло посветлеет и станет похожим на крем. В идеале сахар должен полностью раствориться, но если небольшие крупинки остались, а взбивать уже надоело – на вкусе печенья это практически не отразится, переходите к следующему пункту.

3. Приготовьте две миски, и разделите масляный крем на две части. В одну часть добавьте стакан муки без горки, какао и половину чайной ложки разрыхлителя, в другую стакан муки без горки, еще три столовых ложки муки без горки, ванильный сахар и половину чайной ложки разрыхлителя. Замесите легкое тесто.

Важно: такое тесто нельзя месить долго, оно «затянется» и станет упругим, плотным, а после выпечки печенья будут твердыми, не рассыпчатыми.

4. Должно получиться немного вязкое тесто, мягкое, поставьте его на полчасика в холодильник – оно затвердеет, и можно будет раскатывать.

5. Приготовьте два куска пищевой пленки или бумаги для выпечки. Достаньте холодное тесто из холодильника – по очереди! Придайте тесту подобие прямоугольника, накройте вторым листом бумаги или пленки и раскатайте каждую часть в прямоугольный пласт. Проделайте то же самое со вторым куском теста. Положите друг на друга и сверните рулончиком при помощи бумаги, на которой раскатывали.

Снова заверните в бумагу или пленку и положите в холодильник, тесто должно стать твердым, чтобы его можно было нарезать на кусочки/кружочки. Получаса в холодильнике достаточно, но можно и дольше. Этот полуфабрикат можно даже заморозить, а когда соберетесь печь – переложить в холодильник, чтобы оттаяло.

6. Разогрейте духовку до 210-220 градусов. Вынимайте тесто, теперь этот «рулет» стал твердым – острым ножом режьте кружочками, толщиной около сантиметра. Выкладывайте на противень, оставляйте расстояние между печеньками – при выпечке они увеличатся в размере. И сразу в духовку. Духовка уже горячая, это важно. Пеките около 12-15 минут, до золотисто-румяного цвета. Снимите с противня и остудите.

7. У меня получилось 17 штук. Пока печенье теплое, у него мягкая серединка и хрустящие, рассыпчатые краешки. Остывшее, оно становится тверже, сохраняя свою рассыпчатость. Не слишком сладкое, с выраженным шоколадным вкусом, мне кажется, хорошо подать его к утреннему кофе. А мы ели это печенье еще теплым, и с молоком – нам понравилось! Попробуйте и вы!