Этот рецепт мы "утащили" у одной из мам сайта U-mama.ru.

Блины на пиве

Понадобится:

0,5 л пива, 1,5 ст. муки, 1 яйцо, 1 ч.л.соли, 3 ч.л. сахара, 0,5 ч.л. соды, 2 ст. воды, растительное масло.

1. В стакане воды растворить соль, сахар, соду.

2. Влить в этот раствор пиво.

3. Затем, чередуя муку и оставшуюся воду, замесить тесто. Тесто должно быть текучим, но не слишком жидким, как сливки у деревенского молока.

4. Добавить яйцо.

5. По желанию можно добавить 2-3 ст. л. растительного масла.

Примечание. Главный принцип - не смешивать все сразу, а добавлять постепенно.

6. Нагреваем сковородку, смазываем растительным маслом и выпекаем блины.

Для таких блинов хорошо подойдет "макалка" из яйца, сваренного "в мешочек", и кусочка сливочного масла.

Приятного аппетита!