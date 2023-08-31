Хочется вкусного кекса, но не хочется долго с ним возиться? Предлагаем быстрый вариант, который не требует использования весов и миксера. Всё, что нам понадобится для этого рецепта, стакан и венчик. Кекс получается влажный, мягкий, воздушный, его структура и вкус очень похожи на манник.

Давайте попробуем!

Воздушный кекс со смородиной

Ингредиенты: - яйцо 3 шт.;

- сахар 1 стакан;

- сливочное мягкое масло 100 г;

- сметана 10% 220 г;

- соль 1 щепотка;

- мука 2 стакана;

- разрыхлитель для теста 10г;

- смородина 1 стакан;

- крахмал 1 ст. л.;

- сахарная пудра для декора;

*стакан 250 мл

Приготовление:

1. В миске венчиком взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло, сметану и соль, перемешиваем до однородности.

2. В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель, вводите в тесто по чуть-чуть, может понадобиться чуть меньше, чем указано. Правильно замешанное тесто должно быть густым и очень плавно, непрерывно тянуться с венчика.

3. Откладываем тесто в сторону. Займёмся ягодами, переложите их в миску, добавьте крахмал и хорошо перемешайте, каждая ягодка должна быть полностью покрыта крахмалом.

ВНИМАНИЕ! Если из ягод выделился сок, слейте его. Лишнего сока быть не должно.

4. Выкладываем ягоды в миску с тестом и аккуратно перемешиваем, как только ягоды равномерно распределились, остановитесь, иначе они могут лопнуть.

5. Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите тесто в форму и поставьте в духовку, разогретую до 170 градусов на 40 минут.

6. После выпечки посыпьте кекс сахарной пудрой и подавайте к столу.

Приятного аппетита!