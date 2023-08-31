Сладкий пирог. Воздушный кекс со смородиной
Хочется вкусного кекса, но не хочется долго с ним возиться? Предлагаем быстрый вариант, который не требует использования весов и миксера. Всё, что нам понадобится для этого рецепта, стакан и венчик. Кекс получается влажный, мягкий, воздушный, его структура и вкус очень похожи на манник.
Давайте попробуем!
Воздушный кекс со смородиной
Ингредиенты:
- яйцо 3 шт.;
Приготовление:
1. В миске венчиком взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло, сметану и соль, перемешиваем до однородности.
2. В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель, вводите в тесто по чуть-чуть, может понадобиться чуть меньше, чем указано. Правильно замешанное тесто должно быть густым и очень плавно, непрерывно тянуться с венчика.
3. Откладываем тесто в сторону. Займёмся ягодами, переложите их в миску, добавьте крахмал и хорошо перемешайте, каждая ягодка должна быть полностью покрыта крахмалом.
ВНИМАНИЕ! Если из ягод выделился сок, слейте его. Лишнего сока быть не должно.
4. Выкладываем ягоды в миску с тестом и аккуратно перемешиваем, как только ягоды равномерно распределились, остановитесь, иначе они могут лопнуть.
5. Форму для выпечки застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите тесто в форму и поставьте в духовку, разогретую до 170 градусов на 40 минут.
6. После выпечки посыпьте кекс сахарной пудрой и подавайте к столу.
Приятного аппетита!