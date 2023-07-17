Панкейки на рикотте
Этот рецепт, как и несколько других, я подсмотрела у одного из авторов известного кулинарного проекта. Приготовила, положила рецепт себе в копилку. Теперь, когда вижу в магазинах распродажную рикотту по цене в районе 85 рублей за 200 г, всегда покупаю, чтобы утром выходного дня побаловать себя нежнейшими панкейками.
Я чуть изменила рецепт под другую массу рикотты, но вкус от этого не поменялся.
Ингредиенты:
1. Отделить белки от желтков.
2. Растереть рикотту с сахаром, добавить желтки и молоко. Всё перемешать.
3. Смешать муку с разрыхлителем, добавить в сырную массу.
4. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в тесто.
5. Выпекать на сухой сковороде на небольшом огне.
Вот такие воздушные и нежнейшие панкейки получаются!
Приятного аппетита!