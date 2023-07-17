Этот рецепт, как и несколько других, я подсмотрела у одного из авторов известного кулинарного проекта. Приготовила, положила рецепт себе в копилку. Теперь, когда вижу в магазинах распродажную рикотту по цене в районе 85 рублей за 200 г, всегда покупаю, чтобы утром выходного дня побаловать себя нежнейшими панкейками.

Я чуть изменила рецепт под другую массу рикотты, но вкус от этого не поменялся.

Панкейки на рикотте

Ингредиенты:

– рикотта 200 г;

– молоко 1/2 стакана;

– яйцо 3 шт.;

– мука 100 г;

– сахар 2 ст.л.;

– разрыхлитель 1/2 ч.л.

1. Отделить белки от желтков.

2. Растереть рикотту с сахаром, добавить желтки и молоко. Всё перемешать.

3. Смешать муку с разрыхлителем, добавить в сырную массу.

4. Белки взбить до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в тесто.

5. Выпекать на сухой сковороде на небольшом огне.

Вот такие воздушные и нежнейшие панкейки получаются!

Приятного аппетита!

