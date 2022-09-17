Шарлотка с яблоками. Получается всегда вкусно!

Шарлотка с яблоками в духовке - отличный рецепт! Используем огромное количество яблок, поспевающих в наших садах)) Потому что получается так вкусно, что будем печь шарлотку хоть каждый день!

Шарлотка с яблоками

Нам понадобится:

3 яйца,

стакан муки,

стакан сахара (я пользуюсь фруктозой),

3 ложки сметаны (ее можно и не класть, но с ней тесто более нежное),

разрыхлитель - 1 чайная ожка с горкой,

яблоки - их много не бывает, я использую садовые, больше нравятся.

1. Режем пластиками яблоки... мне понадобилось штук 8 среднего размера.

2. Яйца, сахар и сметану кладем в миску. Перемешиваем до однородной консистенции.

3. Муку смешиваем с разрыхлителем (можно и соду взять, но ее нужно меньше, на кончике чайной ложки). И замешиваем тесто по консистенции как сметана густая.

4. Яблоки высыпаем прямо в тесто и перемешиваем - тут кому как нравится - можно и сначала яблоки в форму, а потом сверху тесто вылить...

5. Сковороду выстилаем пергаментом и туда выкладываем наше тесто с яблоками.

6. И ставим в духовку до готовности, сначала на 180 градусов минут на 30, потом проверяем шпажкой и допекаем (тут все зависит от вашей духовки).

7. Вот что получилось:

