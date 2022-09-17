Шарлотка с яблоками. Получается всегда вкусно!
Шарлотка с яблоками в духовке - отличный рецепт! Используем огромное количество яблок, поспевающих в наших садах)) Потому что получается так вкусно, что будем печь шарлотку хоть каждый день!
Шарлотка с яблоками
Нам понадобится:
3 яйца,
стакан муки,
стакан сахара (я пользуюсь фруктозой),
3 ложки сметаны (ее можно и не класть, но с ней тесто более нежное),
разрыхлитель - 1 чайная ожка с горкой,
яблоки - их много не бывает, я использую садовые, больше нравятся.
1. Режем пластиками яблоки... мне понадобилось штук 8 среднего размера.
2. Яйца, сахар и сметану кладем в миску. Перемешиваем до однородной консистенции.
3. Муку смешиваем с разрыхлителем (можно и соду взять, но ее нужно меньше, на кончике чайной ложки). И замешиваем тесто по консистенции как сметана густая.
4. Яблоки высыпаем прямо в тесто и перемешиваем - тут кому как нравится - можно и сначала яблоки в форму, а потом сверху тесто вылить...
5. Сковороду выстилаем пергаментом и туда выкладываем наше тесто с яблоками.
6. И ставим в духовку до готовности, сначала на 180 градусов минут на 30, потом проверяем шпажкой и допекаем (тут все зависит от вашей духовки).
7. Вот что получилось:
Обсуждение и комментарии в этой теме: http://www.u-mama.ru/forum/messages.php?id=10074876&iq=16