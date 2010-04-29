Приезжала в гости двоюродная сестра, пекла рогалики. Вкусные. Рогалики я всякие-разные делала, сладкие-соленые, творожные, слоеные, из пресного теста и из песочного, но таких еще не стряпала. А сестра их уже лет 20 печет, рецепт ей от немецкой родственницы достался. Попробуйте, такой простой рецепт, незатейливый, но вкусный.

Тесто сдобное, одновременно похоже на дрожжевое и на песочное. Подойдет любая сладкая начинка – мармелад или густое варенье, вареная сгущенка или мягкая карамель. Мак и шоколад – просто вне конкуренции. Хороши в начинке сухофрукты, сами по себе или в сочетании с орехами – классический вариант, к примеру, грецкий орех с черносливом. Или просто тертые орехи с сахаром. С марципаном мне очень понравилось. Пробуем? Можно успеть к субботнему утреннему кофе.

Сдобные рогалики

Понадобится:

Тесто:

Масло сливочное – 200 гр.;

Сахар – 2/3 стакана (можно уменьшить, если будет сладкая начинка);

Яйцо – 1 шт.;

Молоко – 250 мл. (стакан);

Дрожжи – 1 пакетик (12 гр.) сухих или 40 гр. свежих;

Мука – примерно 5 стаканов;

Соль – щепотка.

Начинка: шоколад, мармелад, густое повидло, мак, марципан, мягкая карамель, вареная сгущенка, орехи, сухофрукты.

Сахарная пудра для посыпки.

Стакан объемом 240 мл.

· Если у вас свежие сырые дрожжи или сухие гранулированные (небольшие гранулы-шарики), то их надо в начале готовки распустить в теплом молоке. Сухие моментальные дрожжи (очень мелкие) добавляют одновременно с мукой. Если сомневаетесь, какие дрожжи у вас, посмотрите на упаковку – там обычно написано, с мукой смешивать или с жидкостью.

· Масло нужно мягкое, комнатной температуры – достаньте из холодильника заранее. Смешиваем-растираем его поочередно с сахаром и яйцом, можно вилкой, можно миксером. Затем добавьте теплое молоко (или молочно-дрожжевую смесь) и муку – подсыпайте потихоньку, до образования мягкого, нелипнущего к рукам теста.

· Долго подниматься тесту не надо, минут через 30 можно стряпать. Разделите тесто на 5-6 частей, каждую раскатайте в круг диаметром около 30 см. и разрежьте на 8 секторов-треугольников. Положите начинку и заверните, начиная с широкого конца, рогалик. Мне больше всего понравились с марципаном и с маком, с шоколадкой тоже вкусно. Марципан купили готовый, а мак предварительно распарила в кипятке (20 минут, потом на ситечке обсушила и добавила сахар).

· Перед выпечкой дайте рогаликам постоять минут 15, и пеките до золотистого цвета при 190-210 гр. Можно перед выпечкой смазать рогалики, для глянца и золотистого цвета (желток разболтать со столовой ложкой воды) или готовые припорошить сахарной пудрой.