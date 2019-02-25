Блины тонкие с дырочками

Рецептов блинов существует великое множество. Но многие ищут рецепт теста для блинов, чтобы они получались тонкими и с дырочками. Предлагаем простой, очень бюджетный рецепт приготовления блинного теста на молоке и воде, без дрожжей. Блины получаются тонкие, легкие, кружевные, очень вкусные!

Три секрета, чтобы получились тонкие блины с дырочками без использования в рецепте дрожжей:

1. Тесто не должно быть густым, по консистенции - как свежий кефир, с ложки должно литься тонкой непрерывной струйкой.

2. Тесто должно немного постоять, хотя бы 10 минут, мука набухнет, а сода даст реакцию.

3. Печь нужно только на раскаленной сковороде, чтобы тесто по ней "разбегалось", образуя пузырьки.

Понадобится: 2 стакана молока, 2 стакана воды, 1,5 - 2 стакана муки, 1 яйцо, 1 ч.л. соли без горки, 1-2 столовых ложки сахара, 2/3 ч.л. соды без горки, 1/3 стакана растительного масла, ваниль - по желанию.

1. В миске смешать молоко, воду, яйцо, растворить соль, сахар, соду. Если планируете делать блины не сладкие, достаточно 1 ложки сахара.

2. В жидкость вмешать 1,5 стакана муки миксером, чтобы не было комков.

3. Влить растительное масло и замесить тесто. Тесто должно быть не слишком жидким, но и не густым.

4. Поставить тесто отдохнуть, а сковородку - нагреваться. Через несколько минут размешиваем, проверяем консистенцию. Можно добавить часть оставшейся муки, если тесто не стало гуще.

5. Сковороду достаточно смазать только под первый блин небольшим количеством масла.

6. Тесто наливать тонким слоем, раскачивая сковороду по кругу, печь на медленном огне. Если тесто растекается по сковороде медленно, пузырьки не образуютя, добавьте немного воды.

7. Блины получаются тонкими, переворачивать нужно аккуратно. Каждый блин в стопке нужно хорошо смазать сливочным маслом.

Из этого количества теста (на 1 литр жидкости) получается 30-40 штук блинов (все зависит от размера сковородки.

Приятного аппетита!