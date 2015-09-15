Для любителей простых и эффектных блюд: яблочные розы-вертушки из творожного теста. Мягкие, пышные, не слишком сладкие, с нежными яблочными ломтиками внутри! Творожное сдобное тесто легко приготовить, и эти булочки могут стать заменой дрожжевой выпечке. Красиво и вкусно, попробуйте!

Яблочные розы-вертушки из творожного теста

Понадобится (на 12-14 штук): Творог – 300 гр.; Сахар – 120 гр.; Яйцо – 2 шт.; Масло сливочное – 100 гр.; Яблоко – 2-3 шт.; Мука пшеничная – 350-400 гр.; Разрыхлитель – 10-12 гр.; Соль – щепотка; Сахарная пудра для посыпки готовых вертушек.

* Творог, яйца и сахар разотрите до однородной смеси. Творог нужен мягкий, такой, чтобы крупинки легко разминались, слишком сухой не подойдет. Можно предварительно протереть творог через сито, чтобы он стал более однородным и легко соединился с остальными продуктами.

* Растопите масло и подмешайте к творожной смеси.

* Добавьте муку, соединенную с разрыхлителем и щепоткой соли и замесите мягкое тесто. Накройте и поставьте в холодильник.

* Яблоки вымойте, от кожуры очищать не надо. Разрежьте пополам, аккуратно удалите серединку. Каждую половинку нарежьте тонкими ломтиками, толщиной примерно 2 мм. Для того, чтобы яблочные ломтики закрутились вместе с тестом спиралькой, их нужно сделать мягкими и гибкими. Я разложила в один слой на тарелке, посыпала сахаром и прогрела в микроволновке минуту на мощности 900 Вт., этого достаточно. Можно обойтись без микроволновки, а опустить в кипяток (добавьте 2-3 столовые ложки сахара на стакан воды) и поварить минуту-две, не разваривая, затем вынуть на салфетку/тарелку/сито и подсушить.

* Посыпьте мукой рабочую поверхность. Раскатайте половину теста в прямоугольный пласт, шириной 18-20 и длиной 35-40 см. Нарежьте полосками шириной ок. 3 см, у меня получилось 6 полосок. Выкладывайте яблочные дольки без нахлеста, так, чтобы выпуклая сторона немного выступала за край полоски. Сверните рулетом и слегка расправьте лепестки-дольки. Так же поступите со второй половиной теста. У меня получилось 12 вертушек.

* Выкладывайте на противень на расстоянии друг от друга, при выпечке вертушки увеличатся в размере.

* Духовку заранее разогрейте до 180-190 градусов. Выпекайте розы-вертушки 20-25 минут или больше, ориентируясь на особенности своей духовки. Готовые розы посыпьте сахарной пудрой.

* Булочки получились пышные и мягкие, с кисло-сладкой сочной яблочной прослойкой. Тесто сдобное, не слишком сладкое, поэтому посыпка сахарной пудрой украсит булочки, не сделав их слишком сладкими. Можно добавить к сахарной пудре щепотку корицы или молотого кардамона. Нам понравилось! Красиво и просто, обязательно попробуйте, если вы любите творожную выпечку и яблоки!

Приятного аппетита!