Яблоки в слоеном тесте — вкусный и простой десерт. Делаем вместе с детьми
Дорогие мамы и папы, скоро День защиты детей! Предлагаем вам задействовать детские ручки на кухне и приготовить совместный несложный десерт. Любимые детьми яблоки нужно просто обернуть слоеным тестом и запечь 20 минут в духовке. Быстро, интересно, необычно, а вкусно-то как! И по-семейному весело и празднично!
Яблоки в слоеном тесте
|
Понадобится (на 9-10 колечек):
Слоеное тесто упаковка 300 г
Большое яблоко
Ананас
Яйцо (для смазки)
Сахар 1 ст.л. (для посыпки)
Приготовление:
1. Можно взять только яблоки (1-2 шт), с ними проще работать. Они должны быть крупные и твердые. Но мы решили еще и с консервированным ананасом попробовать. Моем и нарезаем колечками яблоко, толщиной около 5-7 мм.
2. Убираем сердцевину у яблока. Диаметр дырочки должен быть не менее 2 см, иначе трудно будет продевать тесто через отверстие несколько раз!
3. Слоеное тесто нарезаем на полоски, шириной примерно 1 см. Хорошенько их обваляйте в муке, чтобы при намотке они не прилипали к яблоку и не отбили охоту у чада "кулинарить". Наматывайте полоски на яблоко с расстоянием.
4. Заготовки кладем на противень, покрытый пергаментной бумагой, смазываем взбитым яйцом и немного присыпаем сахаром (у меня тростниковый). С этим тоже легко справится ваш ребенок.
5. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут, чтобы яблочки зарумянились.
Для красоты можно еще посыпать колечки сахарной пудрой. И скорее садиться пить чай!
P.S. Кстати, ананасы тоже получились вкусно. Но детям с ними не справиться, поскольку фактура мягкая и они могут разламываться. Нужно обматывать очень осторожно и только мамиными руками.
Приятного аппетита!