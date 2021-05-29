Дорогие мамы и папы, скоро День защиты детей! Предлагаем вам задействовать детские ручки на кухне и приготовить совместный несложный десерт. Любимые детьми яблоки нужно просто обернуть слоеным тестом и запечь 20 минут в духовке. Быстро, интересно, необычно, а вкусно-то как! И по-семейному весело и празднично!

Яблоки в слоеном тесте

Понадобится (на 9-10 колечек): Слоеное тесто упаковка 300 г Большое яблоко Ананас Яйцо (для смазки) Сахар 1 ст.л. (для посыпки)

Приготовление:

1. Можно взять только яблоки (1-2 шт), с ними проще работать. Они должны быть крупные и твердые. Но мы решили еще и с консервированным ананасом попробовать. Моем и нарезаем колечками яблоко, толщиной около 5-7 мм.

2. Убираем сердцевину у яблока. Диаметр дырочки должен быть не менее 2 см, иначе трудно будет продевать тесто через отверстие несколько раз!

3. Слоеное тесто нарезаем на полоски, шириной примерно 1 см. Хорошенько их обваляйте в муке, чтобы при намотке они не прилипали к яблоку и не отбили охоту у чада "кулинарить". Наматывайте полоски на яблоко с расстоянием.

4. Заготовки кладем на противень, покрытый пергаментной бумагой, смазываем взбитым яйцом и немного присыпаем сахаром (у меня тростниковый). С этим тоже легко справится ваш ребенок.

5. Ставим в духовку при температуре 180 градусов на 20 минут, чтобы яблочки зарумянились.

Для красоты можно еще посыпать колечки сахарной пудрой. И скорее садиться пить чай!

P.S. Кстати, ананасы тоже получились вкусно. Но детям с ними не справиться, поскольку фактура мягкая и они могут разламываться. Нужно обматывать очень осторожно и только мамиными руками.

Приятного аппетита!

Также можно приготовить из яблок и слоёного теста: