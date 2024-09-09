Кексы с грушами и лимонным ароматом
Кекс по принципам здорового питания – их можно применить и к выпечке. Попробуйте добавить в тесто для кексов зерновые хлопья и заменить сливочное масло растительным, и вы удивитесь, насколько вкусно получится!
Понадобится:
1. Лимон вымойте и мелкой теркой снимите цедру – желтую часть кожуры. Грушу нужно почистить, разрезать на четыре части и вырезать серединку с семенами. Нарезать крупными кусками.
2. Миксером взбейте яйца с сахаром до плотной светло-желтой пены. Пока они взбиваются, смешайте хлопья со сливками и растительным маслом.
3. Добавьте к хлопьям взбитые яйца, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, ванильным сахаром и цедрой лимона и замесите тесто.
4. Сразу же распределите тесто по формочкам, заполняя на 2/3 объема – при выпечке кексы поднимутся. На тесто выложите кусочки очищенной груши, и вдавите их.
5. Выпекать будем в заранее разогретой духовке, при температуре 180 градусов, примерно 25-30 минут, до золотисто-румяного цвета. У меня формочки большого размера, в маленьких кексы испекутся быстрее. Готовность проверьте деревянной палочкой – проткните кекс, если палочка вышла сухая и чистая – готово.
6. Готовые кексы можно глазировать лимонной сахарной глазурью. Для приготовления глазури в сахарную пудру надо добавить лимонный (или лимонный+апельсновый) сок и растопленное горячее масло, тщательно размешать и сразу намазать на кексы, потому что такая глазурь очень быстро застывает.
Приятного аппетита!