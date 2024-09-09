Форум
Выпечка

Кексы с грушами и лимонным ароматом

Кекс по принципам здорового питания – их можно применить и к выпечке. Попробуйте добавить в тесто для кексов зерновые хлопья и заменить сливочное масло растительным, и вы удивитесь, насколько вкусно получится!

Понадобится:
Хлопья  злаковые (тонкие, мелкие) – 1 стакан;
Яйцо – 3 шт.;
Сахар – 3/4 стакана;
Сливки (молоко,  йогурт, кефир) – 100 мл;
Масло растительное  – ½ стакана;
Лимон (понадобится только цедра) – 1 шт.;
Мука – 1 стакан;
Разрыхлитель – 1 пакетик 10 г;
Ванильный сахар (по желанию)
Соль – щепотка;
Груша – 1 шт.;
Для глазури:
Сахарная пудра – 150 г;
Лимонный сок – 2 ст.л.
Масло сливочное – 1 ст.л.
Стакан 240 мл.

1. Лимон вымойте и мелкой теркой снимите цедру – желтую часть кожуры. Грушу нужно почистить, разрезать на четыре части и вырезать серединку с семенами. Нарезать крупными кусками.

2. Миксером взбейте яйца с сахаром до плотной светло-желтой пены. Пока они взбиваются, смешайте хлопья со сливками и растительным маслом.

3. Добавьте к хлопьям взбитые яйца, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, ванильным сахаром и цедрой лимона и замесите тесто.

4. Сразу же распределите тесто по формочкам, заполняя на 2/3 объема – при выпечке кексы поднимутся. На тесто выложите кусочки очищенной груши, и вдавите их.

5. Выпекать будем в заранее разогретой духовке, при температуре 180 градусов, примерно 25-30 минут, до золотисто-румяного цвета. У меня формочки большого размера, в маленьких кексы испекутся быстрее. Готовность проверьте деревянной палочкой – проткните кекс, если палочка вышла сухая и чистая – готово.

6. Готовые кексы можно глазировать лимонной сахарной глазурью. Для приготовления глазури в сахарную пудру надо добавить лимонный (или лимонный+апельсновый) сок и растопленное горячее масло, тщательно размешать и сразу намазать на кексы, потому что такая глазурь очень быстро застывает.

Приятного аппетита!

