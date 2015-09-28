А у нас сегодня чуррос, а у вас? Обязательно приготовьте эти хрустящие испанские пончики из заварного теста, с чашкой кофе или горячего шоколада они чудесно согревают тело и душу осенней порой!

Пончиками-чуррос из маминой посылки угощал свою чебаркульскую команду Валерий Харламов в «Легенде №17», помните этот эпизод? Знаменитые на весь мир чуррос не имеют единственно верной рецептуры, каждая хозяйка готовит их по-своему.

В самом простом варианте только вода, соль, мука и масло для обжаривания. Чуррос несладкие, поэтому можно посыпать их сахарной пудрой, обмакивать в шоколад, запивать какао или кофе с молоком.

Чуррос (churros)

Понадобится: Вода – 300 мл.; Молоко – 150 мл.; Масло сливочное – 50 г.; Яйцо – 2 шт.; Сахар – 1 ч.л.; Соль – ½ ч.л.; Мука пшеничная – 200 гр.; Масло растительное рафинированное для жарки; Сахарная пудра с корицей для посыпки готовых чуррос.

* Готовим заварное тесто. Отмерьте муку. В кастрюле смешайте воду, молоко, соль, сахар и масло. Нагрейте до кипения, всыпьте муку и быстро и тщательно размешайте, чтобы вся мука намокла и заварилась.

Сначала тесто будет выглядеть «рваным», комковатым, а через пару минут перемешивания станет гладким, на дне кастрюли появится белая пленочка. Снимите с огня кастрюлю и еще пару минут помесите тесто, затем дайте чуть-чуть остыть, минут пять. Теперь можно ввести яйца, в слегка остывшем тесте они уже не свернутся.

* Добавляйте яйца по одному, вымешивайте до гладкости. Сначала кажется, что яйца отдельно, тесто отдельно, и никогда не соединятся, это нормально, через пару минут все перемешается и получится плотное гладкое тесто.

* Разогрейте масло в глубокой сковороде или небольшой кастрюле.

* Теперь нужен кондитерский мешок с насадкой-звездочкой. Тесто можно формировать палочками или подковками, как нравится. Тесто плотное, поэтому приготовьте нож или ножницы: когда выдавите нужной длины полоску теста, просто отрежьте её.

* Я отсаживала подковки прямо в горячее масло, а можно сначала выдавить на силиконовый коврик или бумагу для выпечки, и оттуда перекладывать в кастрюльку, но, по-моему, это неудобно (немного прилипают к бумаге и возни больше). Пробуйте!

*Сначала чуррос опустятся на дно, через некоторое время всплывут и зарумянятся. Переверните, и жарьте до золотисто-коричневого цвета. Вынимайте шумовкой, выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

* Чуррос можно посыпать сахарной пудрой с корицей и запивать какао, или обмакивать в горячий шоколад. Снаружи они хрустящие. Внутри мягкие, чуть влажные.

* Вкуснее всего, по-моему, теплые чуррос, посыпанные сахаром и корицей, с чашкой кофе. В одну из прохладных октябрьских суббот обязательно устройте себе испанский завтрак!

Приятного аппетита!