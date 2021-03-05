Супервкусные закусочные кексы из лаваша с начинкой

Отличный и полезный перекус - необычно, ярко и сочно! Предалагаем вам простой пошаговый рецепт с фото вкусной закуски, запеченной в духовке. Побалуйте семью в выходной овощными кексами.

Овощные кексы из лаваша (11-12 штук)

Понадобится: Перец 1 шт. Помидор 1 шт. Ветчина 100 г Сыр 100 г Яйца 3 шт. Тонкий лаваш (небольшой, 140 г) Зелень и оливки (по желанию) Соль и перец по вкусу Формочки (силиконовые или металлические) для выпекания кексов

Приготовление:

1. Нарезать перец, помидор, оливки и ветчину небольшими кубиками, как на салат. Если нет ветчины, подойдет любая колбаса или сосиски.

2. Натереть на крупной терке сыр и измельчить зелень (у меня петрушка).

3. Все смешать и добавить яйца. Перемешать все ингредиенты, добавить соль и перец по вкусу.

3. Вырезаем из лаваша кружочки такого размера, чтобы края были вровень с краями формочки или чуть выше. Чтобы определить размер будущей корзиночки, сначала попробуйте вырезать шаблон из бумажной салфетки.

4. Вырезаем необходимое количество кружочков резаком для пиццы или ножницами. На это количество начинки у меня получилось 11 кексов.

Обратите внимание: лаваш обязательно должен быть свежий и мягкий, иначе кружочки будут трескаться при выкладывании внутрь формы.

5. Наполняем формочки начинкой. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Готово! Пробуйте! Очень вкусно и сочно, а самое приятное – минимум калорий!

Приятного аппетита!