Выпечка

Быстрый и вкусный пирог со шпинатом, сыром и яйцом

Лето – пора блюд с использованием свежей огородной зелени. Предлагаем быстрый рецепт закрытого пирога из готового слоёного теста и свежего шпината.

Понадобится:

  • Слоёное тесто (1 упаковка);
  • Рикотта 200 г;
  • Яйца 3-4 шт.;
  • Шпинат 300-400 г;
  • Сыр пармезан 30-40 г (по желанию).

 

1. Отварить яйца.

2. Шпинат порезать и потушить на сковороде 5-7 минут с небольшим количеством растительного масла.

3. Смешать шпинат, рикотту и натёртый на мелкой тёрке пармезан.

4. На дно формы выложить один пласт теста, распределить начинку из шпината, поверх которой уложить половинки варёных яиц и «утопить» их, чтобы шпинат и яйца оказались на одном уровне.

5. Накрыть вторым слоем теста, защипнуть края и выпекать до готовности 15-20 минут при 180-190 °С. (Ориентируйтесь на свою духовку).

На срезе такой пирог выглядит очень нарядно!

Приятного аппетита!

