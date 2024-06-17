Быстрый и вкусный пирог со шпинатом, сыром и яйцом

Лето – пора блюд с использованием свежей огородной зелени. Предлагаем быстрый рецепт закрытого пирога из готового слоёного теста и свежего шпината.

Вкусный пирог со шпинатом, сыром и яйцом

Понадобится: Слоёное тесто (1 упаковка);

Рикотта 200 г;

Яйца 3-4 шт.;

Шпинат 300-400 г;

Сыр пармезан 30-40 г (по желанию).

1. Отварить яйца.

2. Шпинат порезать и потушить на сковороде 5-7 минут с небольшим количеством растительного масла.

3. Смешать шпинат, рикотту и натёртый на мелкой тёрке пармезан.

4. На дно формы выложить один пласт теста, распределить начинку из шпината, поверх которой уложить половинки варёных яиц и «утопить» их, чтобы шпинат и яйца оказались на одном уровне.

5. Накрыть вторым слоем теста, защипнуть края и выпекать до готовности 15-20 минут при 180-190 °С. (Ориентируйтесь на свою духовку).

На срезе такой пирог выглядит очень нарядно!

Приятного аппетита!