Быстрый и вкусный пирог со шпинатом, сыром и яйцом
Лето – пора блюд с использованием свежей огородной зелени. Предлагаем быстрый рецепт закрытого пирога из готового слоёного теста и свежего шпината.
Понадобится:
- Слоёное тесто (1 упаковка);
- Рикотта 200 г;
- Яйца 3-4 шт.;
- Шпинат 300-400 г;
- Сыр пармезан 30-40 г (по желанию).
1. Отварить яйца.
2. Шпинат порезать и потушить на сковороде 5-7 минут с небольшим количеством растительного масла.
3. Смешать шпинат, рикотту и натёртый на мелкой тёрке пармезан.
4. На дно формы выложить один пласт теста, распределить начинку из шпината, поверх которой уложить половинки варёных яиц и «утопить» их, чтобы шпинат и яйца оказались на одном уровне.
5. Накрыть вторым слоем теста, защипнуть края и выпекать до готовности 15-20 минут при 180-190 °С. (Ориентируйтесь на свою духовку).
На срезе такой пирог выглядит очень нарядно!
Приятного аппетита!
