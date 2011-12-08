Новогодние блюда. Овсяное печенье с белым шоколадом

Запах Нового года – это запах ёлки и мандаринов, запах пряностей, ванили и свежей выпечки! Овсяное печенье с белым шоколадом, имбирем и корицей наверняка придется кстати в новогодние праздники! Вернувшись с прогулки, заварите себе ароматного чая, или приготовьте чашку горячего шоколада и поставьте на стол вазочку с печеньем. И помните, что оно не только вкусное, но еще и правильное, и полезное! Для того, чтобы испечь такое печенье, не нужно особых кондитерских навыков или сложного кухонного инвентаря, все просто – а сколько удовольствия!

Овсянка одна из самых полезных круп, входит в список из 20 продуктов, регулярное употребление которых может оздоровить вас и существенно продлить жизнь. Овсянка снижает уровень холестерина, регулирует жировой обмен, питает кожу и волосы. Две столовых ложки овсяных хлопьев в день – и вам реже придется посещать косметолога.

Овсяное печенье с корицей и белым шоколадом

Понадобится:

Шоколад белый – 1 плитка (100 гр.);

Масло сливочное – 100 гр.;

Сахар – полстакана (100 гр.);

Яйца – 2 шт.;

Овсяные хлопья – 1 1/3 стакана;

Мука – 1 стакан;

Разрыхлитель – 1 чайная ложка;

Корица – 1 чайная ложка;

Имбирь – ¼ ч.л.;

Ванильный сахар – 2 ч.л.;

Соль – щепотка.

Для глазури:

Яичный белок – 1 шт.;

Сахарная пудра – 150-200 гр., (может понадобиться чуть больше или меньше, в зависимости от размера яйца);

Лимонный сок – 1 ч. л. (необязательно);

Стакан 240 мл.

1. Белый шоколад и масло расплавьте: в микроволновке на мощности 600 Вт в течение 40 секунд, на водяной бане, или в ковшике на плите, самом слабом огне, все время помешивая. Осторожно, не перегрейте, белый шоколад не любит высоких температур и может свернуться. Хорошо размешайте до образования блестящей однородной массы.

2. По одному добавьте яйца, энергично размешивая. Насыпьте сахар – можно менять количество сахара по вкусу, с этим количеством сахара получается довольно сладкое печенье.

3. Теперь положите овсяные хлопья, корицу, имбирь, ванильный сахар и муку, смешанную с разрыхлителем и солью, и замесите тесто. Получится липкое, текучее, не слишком густое тесто. Не спешите добавлять муку!

Во-первых, вскоре тесто немного загустеет, потому, что хлопья вберут в себя влагу и набухнут. Во-вторых, от количества муки и овсяных хлопьев зависит не только густота теста, но и, соответственно, твердость/мягкость печенья. Если замесить тесто гуще, так, чтобы можно было скатать липкие шарики, печенье получится твердое и хрустящее.

4. Столовой ложкой выкладывайте небольшие порции теста на противень, застеленный пергаментом для выпечки. При выпечке печенье поднимется и растечется, увеличится в диаметре, поэтому между печеньями нужно оставить большое расстояние!

5. Выпекайте при температуре 180 градусов минут 10-12, до зарумянивания краев и низа. Серединка должна остаться мягкой, передержанное печенье будет твердым.

6. Снимите с противня, пока горячее и мягкое, через несколько минут печенье остынет и затвердеет.

7. Остывшее печенье украшайте на свой вкус.

Для белой сахарной глазури смешайте-взбейте яичный белок, постепенно добавляя сахарную пудру. Готовая глазурь по консистенции напоминает сметану, она одновременно и густая, и текучая.

На большие поверхности можно наносить кисточкой. Для выведения тонких линий скрутите маленький кулечек из бумаги для выпечки, поместите в него 1-2 чайные ложки глазури, верх пакетика-фунтика закрутите – и рисуйте, выдавливая как пасту из тюбика.

Сахарную белковую глазурь можно подкрасить ягодным сиропом, какао-порошком, свекольным, шпинатным, морковным соками или пищевыми красителями. Разрисованное печенье нужно оставить на несколько часов, чтобы глазурь подсохла и затвердела.

Приятного аппетита!

