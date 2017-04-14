Форум
миссис Пампкин
Выпечка

Пицца на основе из цветной капусты, без муки

Диетическая пицца без муки? Это реально!

Оригинальный рецепт «пиццы» без муки, совсем не традиционной, но очень вкусной. Отличный вариант для тех, кто исключил из рациона пшеницу и пшеничную муку. Начинку можно менять на свой вкус. Если выбирать нежирные сорта сыра, калорий будет еще меньше. Пробуем фитнес-пиццу!

 

Основа:

  • Цветная капуста, свежая или замороженная – 600-700 гр.;
  • Сыр твердый – 80 гр.;
  • Яйцо – 1 крупное, или 2 маленьких, или 1 яйцо + 1 белок;
  • Соль.

Начинка:

  • Помидоры свежие и/или томатный соус,
  • Моцарелла,
  • Пармезан или другой острый твердый сыр – по желанию;
  • Оливки или маслины,
  • Базилик.

1. Для основы цветную капусту нужно измельчить: отделите соцветия от грубой центральной кочерыжки и измельчите в комбайне насадкой «нож-бабочка» до мелкой крошки – примерно, как рисовое зерно или пшенная крупа. Если нет комбайна, спокойно трите на терке.

2. Сыр натрите на мелкой терке.

3. Смешайте в миске цветную капусту с тертым сыром и яйцом, посолите немного (учитывая солёность сыра). Перемешайте. «Тесто» готово.

4. Противень застелите бумагой для выпечки или силиконовым ковриком, выложите «тесто». Я пользуюсь кольцом от разъемной формы для выпечки: плотно прижимаю капустное тесто внутри кольца, затем кольцо снимаю.

Если слой «теста» получился толстым, его можно легко расплющить и увеличить – слегка похлопываю и разглаживаю будущий корж, он увеличивается в диаметре, не рассыпаясь и не теряя формы.

5. Запекаю в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов, сначала накрываю бумагой для выпечки, через 20 минут снимаю бумагу и даю подрумяниться, это еще минут 10.

6. Начинку можно делать на свой вкус, с такой основой будет сочетаться и мясная, и овощная, и сырная начинка. Я взяла два сыра – пармезан и моцареллу, помидоры и базилик, плюс немного маслин. Базилик можно запечь вместе с остальными компонентами начинки, или украсить уже готовую пиццу свежими листиками.

7. И корж, и начинка уже готовы, запекать их вместе долго не нужно - лучше всего готовить под грилем несколько минут, чтоб сыр расплавился, или поставить в хорошо разогретую духовку. В горячую – это важно, так сыр расплавится, но не успеет засохнуть.

Получилась яркая пицца с хрустящими краями и ароматной начинкой. Вкусная, хоть и не классическая. Собственный вкус цветной капусты нежный, поэтому он в готовой пицце перекрывается ароматами пармезана и базилика и ощущается довольно слабо. Пробуйте!

Приятного аппетита!

