Пицца на основе из цветной капусты, без муки

Оригинальный рецепт «пиццы» без муки, совсем не традиционной, но очень вкусной. Отличный вариант для тех, кто исключил из рациона пшеницу и пшеничную муку. Начинку можно менять на свой вкус. Если выбирать нежирные сорта сыра, калорий будет еще меньше. Пробуем фитнес-пиццу!

Основа: Цветная капуста, свежая или замороженная – 600-700 гр.;

Сыр твердый – 80 гр.;

Яйцо – 1 крупное, или 2 маленьких, или 1 яйцо + 1 белок;

Соль. Начинка: Помидоры свежие и/или томатный соус,

Моцарелла,

Пармезан или другой острый твердый сыр – по желанию;

Оливки или маслины,

Базилик.

1. Для основы цветную капусту нужно измельчить: отделите соцветия от грубой центральной кочерыжки и измельчите в комбайне насадкой «нож-бабочка» до мелкой крошки – примерно, как рисовое зерно или пшенная крупа. Если нет комбайна, спокойно трите на терке.

2. Сыр натрите на мелкой терке.

3. Смешайте в миске цветную капусту с тертым сыром и яйцом, посолите немного (учитывая солёность сыра). Перемешайте. «Тесто» готово.

4. Противень застелите бумагой для выпечки или силиконовым ковриком, выложите «тесто». Я пользуюсь кольцом от разъемной формы для выпечки: плотно прижимаю капустное тесто внутри кольца, затем кольцо снимаю.

Если слой «теста» получился толстым, его можно легко расплющить и увеличить – слегка похлопываю и разглаживаю будущий корж, он увеличивается в диаметре, не рассыпаясь и не теряя формы.

5. Запекаю в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов, сначала накрываю бумагой для выпечки, через 20 минут снимаю бумагу и даю подрумяниться, это еще минут 10.

6. Начинку можно делать на свой вкус, с такой основой будет сочетаться и мясная, и овощная, и сырная начинка. Я взяла два сыра – пармезан и моцареллу, помидоры и базилик, плюс немного маслин. Базилик можно запечь вместе с остальными компонентами начинки, или украсить уже готовую пиццу свежими листиками.

7. И корж, и начинка уже готовы, запекать их вместе долго не нужно - лучше всего готовить под грилем несколько минут, чтоб сыр расплавился, или поставить в хорошо разогретую духовку. В горячую – это важно, так сыр расплавится, но не успеет засохнуть.

Получилась яркая пицца с хрустящими краями и ароматной начинкой. Вкусная, хоть и не классическая. Собственный вкус цветной капусты нежный, поэтому он в готовой пицце перекрывается ароматами пармезана и базилика и ощущается довольно слабо. Пробуйте!

Приятного аппетита!