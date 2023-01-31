Домашняя самса из слоёного теста с курицей
Приготовление самсы в домашних условиях - дело простое, если взять готовое слоёное тесто и подготовить его определенным способом. Делюсь с вами рецептом вкусной домашней самсы с курицей, которой вы можете порадовать гостей и родных.
Самса из готового слоеного теста
|
Ингредиенты:
- курица 1 кг;
Важно!
Мы подготавливаем тесто в виде рулета для того, чтобы при его нарезке на срезе получилась спираль, которая потом немного расслоится, раскроется в готовой самсе. Лучше этот способ работает с бездрожжевым тестом (спираль получается более заметной), и в домашнем тесте для самсы, которое готовят хозяйки с востока, тоже нет дрожжей, но такая выпечка получается очень рассыпчатой. Если вам больше нравится аутентичный вариант - возьмите бездрожжевое слоеное тесто. Вот так выглядит это расслоение в самсе из бездрожжевого теста:
Приготовление:
1. Курицу нарежьте кубиком, помельче, размером примерно 1×1 см. Лук мелко порубите. Смешайте в миске курицу, лук, соль, специи и 50 г сливочного масла. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник, пока занимаемся тестом.
2. Если тесто свернуто в рулет, раскатайте его и разделите на 4 части, каждая будет весить примерно 250 г.
Если тесто пластами, дополнительно делить его не нужно. Каждый кусочек теста раскатываем до толщины 3-4 мм. По размеру они должны быть примерно одинаковые, допускается погрешность в 1-2 см.
3. Растапливаем 100 г масла в микроволеовке. Пласт теста смазываем маслом и накрываем следующим пластом, повторяем со всем тестом, последний маслом пока не смазываем.
4. Снова вооружаемся скалкой, немного раскатываем получившуюся стопку из теста, чтобы выпустить воздух из слоев и немного соединить их между собой. Теперь смазываем маслом верхний пласт и сворачиваем в плотный рулет. Перекладываем его на тарелку, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на полчаса.
5. Когда тесто отдохнет, достаньте его из холодильника, и нарежьте с помощью нитки. Положите нитку под тесто, отмерьте 2-3 см и, перекрестив концы, затяните, как будто завязываете узел.
Таким образом делим тесто на 20 кусочков.
Каждый кусочек раскатываем до толщины 3-4 мм. В середину кладем начинку и соединяем края, форму заготовок выбирайте сами, можно сделать традиционный треугольник или круг.
6. Самсу выкладываем на противень, застеленный пергаментом, "швом" вниз. Оставляйте между ними 1-2 см, самса может слипнуться между собой (я положила довольно близко). Смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем кунжутом.
7. Отправляем в духовку при 180⁰ на 20-25 минут.
Все готово, приятного аппетита!