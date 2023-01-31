Домашняя самса из слоёного теста с курицей

Приготовление самсы в домашних условиях - дело простое, если взять готовое слоёное тесто и подготовить его определенным способом. Делюсь с вами рецептом вкусной домашней самсы с курицей, которой вы можете порадовать гостей и родных.

Самса из готового слоеного теста

Ингредиенты: - курица 1 кг;

- слоёное дрожжевое тесто 1 кг;

- сливочное масло 200 г;

- лук 2-3 шт.;

- зира, кориандр, паприка, черный перец, соль, а также можно добавить хмели-сунели по вкусу;

Важно!

Мы подготавливаем тесто в виде рулета для того, чтобы при его нарезке на срезе получилась спираль, которая потом немного расслоится, раскроется в готовой самсе. Лучше этот способ работает с бездрожжевым тестом (спираль получается более заметной), и в домашнем тесте для самсы, которое готовят хозяйки с востока, тоже нет дрожжей, но такая выпечка получается очень рассыпчатой. Если вам больше нравится аутентичный вариант - возьмите бездрожжевое слоеное тесто. Вот так выглядит это расслоение в самсе из бездрожжевого теста:

Приготовление:

1. Курицу нарежьте кубиком, помельче, размером примерно 1×1 см. Лук мелко порубите. Смешайте в миске курицу, лук, соль, специи и 50 г сливочного масла. Накройте миску пленкой и уберите в холодильник, пока занимаемся тестом.

2. Если тесто свернуто в рулет, раскатайте его и разделите на 4 части, каждая будет весить примерно 250 г.

Если тесто пластами, дополнительно делить его не нужно. Каждый кусочек теста раскатываем до толщины 3-4 мм. По размеру они должны быть примерно одинаковые, допускается погрешность в 1-2 см.

3. Растапливаем 100 г масла в микроволеовке. Пласт теста смазываем маслом и накрываем следующим пластом, повторяем со всем тестом, последний маслом пока не смазываем.

4. Снова вооружаемся скалкой, немного раскатываем получившуюся стопку из теста, чтобы выпустить воздух из слоев и немного соединить их между собой. Теперь смазываем маслом верхний пласт и сворачиваем в плотный рулет. Перекладываем его на тарелку, накрываем пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на полчаса.

5. Когда тесто отдохнет, достаньте его из холодильника, и нарежьте с помощью нитки. Положите нитку под тесто, отмерьте 2-3 см и, перекрестив концы, затяните, как будто завязываете узел.

Таким образом делим тесто на 20 кусочков.

Каждый кусочек раскатываем до толщины 3-4 мм. В середину кладем начинку и соединяем края, форму заготовок выбирайте сами, можно сделать традиционный треугольник или круг.

6. Самсу выкладываем на противень, застеленный пергаментом, "швом" вниз. Оставляйте между ними 1-2 см, самса может слипнуться между собой (я положила довольно близко). Смазываем растопленным сливочным маслом и посыпаем кунжутом.

7. Отправляем в духовку при 180⁰ на 20-25 минут.

Все готово, приятного аппетита!